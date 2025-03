La lección sobre embalses en 'La Revuelta' de Belén Benito, directora de Operaciones del Canal Isabel II

Gabriel Cuesta Miércoles, 26 de marzo 2025, 22:39 | Actualizado 22:53h. Comenta Compartir

David Broncano continúa su apuesta por invitados en 'La Revuelta' que aporten conocimientos generales a su audiencia de una forma amena. Este miércoles fue el turno para la ingeniera de caminos Belén Benito, directora de Operaciones del Canal Isabel II, cuyo trabajo ha sido fundamental por las abundantes precipitaciones que han hecho que en los embalses españoles se acumulen importantes cantidades de agua.

Explicó que en su trabajo deben calcular cuánto tiempo va a llover y en qué cantidad. «Tenemos las presas parcialmente vacías en esta época. También en primavera y en otoño. Y así si entra mucha agua podemos estimar qué medidas tomar, como puede ser abrir una compuerta», desgranaba la experta, licenciada en 1990 en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, con especialidad en hidráulica y energética, por la Universidad Politécnica de Madrid. «Qué gusto, cómo ha bajado el agua», remataba Broncano.

Benito completó luego el doctorado en Mecánica de Suelos y estuvo involucrada en varios proyectos relacionados con la ingeniería y obras de depuración. Fue en el año 2000 cuando entró a formar parte de la empresa pública de gestión del agua de la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, donde ha desempeñado varios puestos de responsabilidad hasta su nombramiento como directora de Operaciones en 2014. Y lanzaba un mensaje de tranquilidad, pero con cierta advertencia. «Estamos todos muchos tranquilos. No hay que pensar en restricciones o importar agua por las sequías. Por ejemplo, en Bilbao llevaban agua en barco de una ciudad a otra. No podemos confiarnos tampoco. Cada gota cuenta». «No hay que hacerse 'duchajas'», remataba Broncano.

💧 La ̷t̷u̷r̷r̷a̷ fama del agua de Madrid.



"El agua en toda España es fantástica y muy segura" Palabra de Mamá Presa 🙏🏻🫗#LaRevuelta pic.twitter.com/JWfdAof2HF — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 26, 2025

De regalo, la invitada tiró de cierta ironía. «Muy poca gente tiene acceso a esto. Es agua de Madrid». Y le entregó una botella. «Es agua del grifo. De Madrid. En el camerino. Es estupenda. El agua en España es fantásticas en todas partes. Muy segura». «Hasta anteayer se estaba en situación de sequía, pero ahora el llenado de los embalses es del 71%», celebraba la ingeniera mientras Broncano alzaba las manos al cielo. «No hay chorrazos. Reducimos las crecidas de los ríos», explicaba Benito para matizar esas imágenes de cantidades ingentes de agua liberadas por las válvulas.

El presentador enumeró una serie de canciones clásicas relacionados con el agua y la cerró reproduciendo el tema de Jarabe de Palo al que da nombre este elemento de la naturaleza. «Con el agua del mar puedes desalarla. En Canarias hay desaladoras. Es una instalación complicada, pero es muy bonita», reflexionaba la invitada antes de explicar ese proceso de desalinización.

Cerró con las preguntas clásicas. ¿Dinero en el banco? No quiso dar un dato. «Catorce millones como tú. No me cuesta llegar a final de mes», se reía. ¿Sexo en el último mes? «Vamos a ver... Abriendo y cerrando válvulas. Subiendo y bajando compuertas... No he tenido tiempo para nada este mes». «La lluvia te ha generado una sequía, eh», remataba el presentador.