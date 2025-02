La lección de José Elías a los padres que consienten los caprichos de sus hijos

A.M. Lunes, 24 de febrero 2025, 10:09 Comenta Compartir

El empresario José Elías ha utilizado las redes sociales para reflexionar acerca de la educación que se le debe dar a un hijo, especialmente en una «familia acomodada». El principal accionista de Audax Renovables y dueño de La Sirena cree que la educación consiste en que los jóvenes «aprendan a valorar el esfuerzo», de ahí que él no consienta caprichos a los suyos.

Elías pone de ejemplo la pasión de uno de sus hijos por los karts. «Son unos karts que tienen telemetría e historias de estas y vale 350 euros cada carrera. Es decir, que me supondría 700 euros al mes», explica. Pero no se los paga sino que invita a que su hijo se lo gane con su sudor: «En verano vienen a la oficina y curran para costearse lo que ellos quieran».

El empresario insiste en que los jóvenes deben valorar el coste de sus hobbies. «Es la mitad de un sueldo de alguien que trabaja todo el mes. Y me niego a pagárselo aunque pueda. (...) Si hay algo por lo que lucho es porque mis hijos no crezcan creyendo que la vida es pedir y recibir», afirma en su perfil de la red social X. «Si les doy todo sin esfuerzo, les estaré haciendo un flaco favor. No quiero criar a alguien que nunca entienda lo que cuesta ganarse las cosas».

El conocido empresario, que está entre las fortuna más altas del país según la prestigiosa lista Forbes, saltó a la fama precisamente por vivir una montaña rusa en el mundo de los negocios. Fundó una compañía eléctrica y cuando esta se fue a la quiebra años después, y tras perder una millonada en cuestión de días, Elías creó una nueva empresa con solo 3.000 euros en el bolsillo. Aquello fue la base del imperio que hoy maneja y que le ha permitido entrar en la lista Forbes.

«Ellos no han vivido lo que yo. Yo sé lo que es esforzarse para salir adelante», dice sobre sus hijos. «Por eso, quiero que mis hijos aprendan a valorar el esfuerzo, el trabajo, a no dar por hecho lo que tienen».

«Educar en una familia acomodada es difícil. Y aunque sé que a veces puedo hacerlo mejor, seguiré intentando que mis hijos aprendan que la vida no es abrir la boca y recibir lo que quieren», concluye.

