Laura Pausini sorprende con una confesión sobre algo que hace antes de salir al escenario: «No sé si tendría que contar esto»

Marina León Lunes, 27 de octubre 2025, 22:51

'El Hormiguero' arranca una semana muy especial en la que celebra por todo lo alto que cumple 3.000 programas. Lo hace con la visita de una de sus invitadas más queridas y que ha formado parte de su éxito: Laura Pausini. La cantante italiana presentó el lunes en el espacio de Pablo Motos su nuevo single, 'Mi historia entre tus dedos', una cover de de la famosa canción de Gianluca Grignani, primer adelanto de su próximo disco 'Yo canto 2'.

La artista ha pisado 18 veces el plató de Antena 3, la primera de ellas en 2007. «Y quiero venir más», aseguró. En cuanto a su single, grabado el videoclip en Verona, Roma y otras ciudades de Italia, la artista aseguró que «es una historia que he vivido varias veces cuando alguien me ha dejado con el amor entre los dedos».

«¿Si en la gira discutes con tu chico, toca mal algún acorde para fastidiar?», preguntó el presentador. «No nos peleamos mucho, pero yo me he llegado a enfadar cuando hay alguna chica entre el público y le miran de una manera un poco sexy», confesó la artista sobre Paolo Carta, con quien se casó en 2023 tras 18 años de relación. La italiana ha llegado a parar algún concierto por este motivo. «Si vienes a verme es porque me conoces, conoces mi historia y sabes que somos pareja. Y no me parece bien que le mires así», añadió y contó que llegó a detener el show porque Paolo «le miró el culo a una bailarina», dijo.

Laura Pausini habló también en el programa sobre su próxima gira, que por primera vez arrancará en marzo en España, en concreto en Pamplona. «Tengo muy buen recuerdo de aquella ciudad», detalló. El tour pasará por Uruguay, Chile, México, Miami, Los Ángeles y Nueva York. Sobre sus costumbres y rutinas cuando se va de gira con su equipo, la artista sorprendió al presentador y el público con una confesión. «No sé si tendría que contar esto», comentó entre risas. «Cuando llegamos a los camerinos de los lugares donde vamos a actuar, antes de salir al escenario, hacemos fotos a la taza del váter donde se han sentado artistas de la talla de Beyoncé. Y lo mandamos por un grupo de WhatsApp que tenemos que se llama 'tazas del mundo'», afirmó.

Por último, Motos recordó la aparatosa caída de la cantante en Milán. «Me asusté un poco porque todos me miraban. Tuve varios moratones por el cuerpo, pero no me dolió nada», indicó. «Es una prueba de lo terca que soy. Me dijeron que me había caído porque mi vestido era demasiado largo y me propusieron cambiarlo para los próximos conciertos, pero no lo hice», señaló.