Laura Escanes reivindica el catalán para su hija aunque vivan en Madrid: «Es cultura y eso siempre lo defenderé»

Leire Moro Miércoles, 9 de julio 2025, 21:03

Laura Escanes ha dejado claro que hay principios que no está dispuesta a ceder, y uno de ellos es la lengua. En la antesala de la IV edición de los Premios Ondas Globales del Podcast, que se celebran este miércoles, la creadora de contenido ha compartido uno de sus «hot takes» (una opinión fuerte y a menudo controvertida sobre un tema) más personales: su compromiso con hablarle siempre en catalán a su hija Roma, a pesar de residir en Madrid.

«Quiero hablarle a mi hija en catalán siempre porque es tan bonito», explicaba Escanes en una charla informal, minutos antes de recoger el Premio Revelación (ex aequo) por su podcast 'Entre el cielo y las nubes'. «Ahora, por ejemplo, estoy en Menorca y a lo mejor tenemos más oportunidad de hablar en catalán y ella se anima más, también es más mayor... No quiero que pierda eso. Vivimos en Madrid, entonces ya se nos complica un poco, la realidad es otra, pero creo que es algo tan bonito que enriquece y que es cultura, y eso siempre lo defenderé, hasta el infinito».

La comunicadora, que desde hace años se ha convertido en una de las voces más seguidas en redes y ahora también en el mundo del podcast, ha aprovechado este momento de sinceridad para reflexionar también sobre su evolución profesional. «Antes, si dudaba, no me atrevía a hacer las cosas. Y ahora pienso que cuando tienes miedo, igualmente tienes que intentarlo, equivocarte, que no pasa nada. De hecho, es cuando más aprendes».

