Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole El futbolista ha negado las supuestas infidelidades a la cantante de las que se le ha acusado en los últimos días

Marina León Sábado, 1 de noviembre 2025, 16:55

Lamine Yamal y Nicki Nicole han roto su relación. Así lo ha anunciado el periodista Javi Hoyos en el programa 'D Corazón', donde ha leído un mensaje que le ha mandado el propio futbolista. Además de confirmar que ya no son pareja, Yamal ha negado las supuestas infidelidades a la cantante de las que se le ha acusado en los últimos días.

«No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente nos hemos separado y ya, pero todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación», ha explicado el jugador. «El viaje a Italia no tiene nada que ver con esto», ha aclarado en relación a una escapada a Milán con amigos en la que le relacionaron con la modelo italiana Anna Gegno. «No le he sido infiel a Nicki Nicole ni he estado con otra persona», ha añadido.

La ahora expareja confirmó su romance a finales de verano. El jugador del Barcelona compartió una fotografía en sus historias de Instagram posando junto a la artista argentina, acompañados de una tarta de cumpleaños. Durante el verano fueron vistos en Mónaco. Posteriormente se les vio en una discoteca de la costa catalana y la presencia de Nicki en el Trofeo Joan Gamper, donde recibió una camiseta del Barça personalizada con el nombre y dorsal de Yamal, fue otro episodio que avivó los rumores.