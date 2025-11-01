El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 1 de noviembre
Las lágrimas de Martín Berasategui al hablar de sus nietos: «No puedo pedirle más cosas a este mundo»

El cocinero vasco, el chef como más Estrellas Michelin en España, no pudo evitar emocionarse al referirse a su familia

S. O.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:38

Comenta

Martín Berasategui es el chef con más estrellas Michelin en España, con un total de 12. Además de ser una de las referencias gastronómicas del planeta, en lo personal el cocinero vasco también se considera muy afortunado. Así lo expresó este viernes en 'Y ahora Sonsoles' cuando Sonsoles Ónega le preguntó por su familia.

El de Lasarte no pudo evitar emocionarse. «En orígenes tienes una suerte increíble», aseguró, entre lágrimas, recordando a sus padres, con quienes vivió el principio de su exitosa carrera en su localidad natal. El cocinero guipuzcoano recordó sus inicios. En 1993 abrió su primer restaurante y tres años después recibió sus dos primeras Estrellas Michelin, catapultándose al estrellato.

Una época en la que el sacrificio y el apoyo de sus progenitores fueron claves. «En mis inicios en la cocina trabajaba 6 días a la semana y aprendí en una época sin escuelas. Tuve la mejor sabiduría, la de la familia», reconoció en el programa de Antena 3.

Ahora tiene 65 años y es uno de los chefs más importantes del mundo. Sin embargo, Berasategui siempre ha priorizado a su familia su mujer Oneka Aguirre, su hija Ane y sus dos nietos. «Nunca soñé tener una mujer así, tengo a mi hija que es lo mejor que me ha salido en mi vida, mis nietos son la sal de mi vida...», afirmó de nuevo entre lágrimas, «no puedo pedirle más cosas a este mundo», zanjó.

