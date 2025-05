Lágrimas de emoción en la visita de Coronado al 'Hormiguero'

A. Mateos Viernes, 16 de mayo 2025, 07:48 Comenta Compartir

José Coronado es sinónimo de éxito. Sus trabajos arrasan y ayer acudió a 'El Hormiguero' a presentar su último trabajo; la serie 'Legado', que se estrena este viernes en Netflix. También le acompañó su compañero de reparto Salva Reina. Ambos se sometieron al test de Pablo Motos y mostraron sus recelos sobre el avance imparable de la Inteligencia Artificial.

«Soy un cateto tecnológico», reconoció Coronado entre risas. Ha empezado a «coquetear» con ChatGPT, Siri y otras plataformas, aseguró, pero aún se mantiene a la expectativa: «Estoy aprendiendo». Su compañero, en cambio, es algo más 'friki' de las nuevas tecnologías. «Tengo mis cosillas», afirmó.

El problema que ve Coronado en este asunto es que la IA «roba nuestros datos». «Me da muchísimo miedo, pero el otro día di el salto y nos estamos conociendo», contó el veterano actor como si lo suyo con las nuevas tecnologías se tratase de una cita romántica.

Cuando concluyó la entrevista Motos dio entrada al popular juego de separar las bolas blancas y rojas de un recipiente a otro. Y la visita de Coronado le dio suerte a una fan llamada Natalia Aparicio, que completó el reto en el tiempo disponible y se llevó un coche de regalo.

En solo 20 segundos, Natalia se lleva el cochazo de @Flexicar_es #CoronadoReinaEH pic.twitter.com/S9IAwTMF9O — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 15, 2025

Cuando el público celebró el triunfo de Natalia con un grito ensordecedor, esta se emocionó: «Es broma, ¿no?». Motos le confirmó que el coche era suyo, la abrazó y trató de calmarla. «Te lo llevas esta noche o mañana, cuando quieras», le dijo. Ella, que no terminaba de asumir lo que acababa de ocurrir, le contestó que «no», que se lo llevaba «esta noche (por ayer)». «Por si es mentira. Para una vez que me toca algo, me lo llevo puesto», afirmó en tono de broma. El premio es un Peugeot 2008 valorado en más de 20.000 euros. Natalia, entre lágrimas, agradecía el regalo.