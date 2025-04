Las lágrimas del corresponsal de Antena 3 en el Vaticano al hablar del Papa Francisco

B. V. Martes, 22 de abril 2025, 07:57 Comenta Compartir

El mundo católico está de luto por la muerte del Papa Francisco. Ahora todos están pendientes de Roma, desde donde cientos de periodistas informan en diecto desde la Ciudad del Vaticano. Uno de ellos es Antonio Pelayo, corresponsal de Antena 3 en la Santa Sede. El veterano comunicador, que tiene 81 años, no pudo contener las lágrimas en directo cuando recordó la figura del pontífice en la conexión con el programa 'Y ahora Sonsoles'.

Pelayo se ordenó como sacerdote en 1968, y después se graduó como periodista y comenzó su andadura profesional en 1970. Ante sus ojos han pasado varios Papas. De hecho, ha hecho cuatro cónclaves, la muerte de Pablo VI, La elección de Juan Pablo I, la elección de Juan Pablo II, la elección de Benedicto XVI y la del Papa Francisco.

El corresponsal tenía un trato muy cercano con el argentino, al que llegó a hacerle regalos por sus cumpleaños. «Ha sido una pérdida personal», afirmó en su conexión desde el Vaticano. «Es una muerte en cierto modo anunciada que ha llegado un poco por sorpresa», dijo, emocionado. Añadió que se siente «deprimido personalmente».

Antonio Pelayo, sacerdote y periodista de 81 años, corresponsal de Antena 3 en Roma, se emociona y llora al decir que la muerte del Papa es una ‘pérdida muy personal’.



«Atreverme a decir que era amigo del papa es un poco excesivo. Era una persona que me era muy cercana, primero porque he hablado con él muchas veces, una de ellas estuve 50 minutos en su apartamento de Santa Marta que llegaba un momento que me estaba dando cuenta que le estaba tuteando», contó.

«Era un hombre que quería conocerte mejor. Yo no digo que he perdido un amigo, he perdido un padre para mí. Como Santo Padre y como padre», contó entre lágrimas el correponsal.