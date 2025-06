Las lágrimas de Anaís en su primera 'no' entrevista: «Estoy con ansiedad, no quiero salir de casa» La modelo, que trabaja en el cine para adultos, fue pillada por la Guardia Civil mientras se llevaba un disco duro de la casa de Ábalos

Anaís D. G., la mujer que saltó a la fama este miércoles cuando la Guardia Civil la cazó llevándose un disco duro oculto en su pantalón de la casa de José Luis Ábalos, ha 'roto' su silencio por primera vez. O, al menos, eso intentó hacer ayer en el programa 'El análisis' de Telemadrid. La modelo, que trabaja en el cine para adultos, no pudo parar de llorar cuando le preguntaron por cómo estaba viviendo estar en el foco mediático.

Anaís, la amiga de Ábalos, habla por primera vez en televisión

El periodista Antonio Naranjo presentó a su invitada como «la amiga de Ábalos», la mujer «más buscada» y la que «más está sufriendo en estos momentos al verse involucrada en este circo». Ella, con lágrimas en los ojos, confesó estar «con ansiedad»: «No quiero salir de casa. Lo estoy pasando bastante jodido».

Anaís estaba dispuesta a hablar pero se rompió por completo cuando Naranjo le preguntó si se arrepentía de algo hecho en los últimos días. Completamente rota de dolor no fue capaz de articular palabra. El presentador trató de reconducir la entrevista pero le fue imposible y emplazó a la modelo a entrar más tarde en el programa. Pero ese momento no llegó y Naranjo explicó que Anaís no se encontraba en condiciones de entrar en directo.

Esta joven de 32 años niega cualquier relación sentimental con el exsecretario de organización del PSOE, implicado en el 'caso Koldo'. «Es amigo mío, yo solo le limpio la casa y le paseo los perros», recalcó a diversos medios cuando su rostro salió a la luz tras los registros de la Guardia Civil en el piso de Ábalos en Valencia.