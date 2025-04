Kristen Stewart, protagonista de Crepúsculo, se casa con Dylan Meyer en una ceremonia íntima en Los Ángeles

Leire Moro Lunes, 21 de abril 2025, 09:40 | Actualizado 09:48h. Comenta Compartir

Kristen Stewart, conocida internacionalmente por su papel de Bella Swan en la saga 'Crepúsculo', se ha casado con la guionista y escritora Dylan Meyer, con la que mantiene una relación desde 2019. Según ha informado el medio estadounidense TMZ, la ceremonia tuvo lugar el pasado 20 de abril en Los Ángeles, en un ambiente íntimo rodeado de familiares y amigos cercanos.

Entre los asistentes al enlace se encontraban la actriz y modelo, Ashley Benson, y su marido, Brandon Davis. Al parecer, la pareja habría obtenido previamente la licencia de matrimonio en el juzgado, tal y como exige la normativa californiana, y celebraron la boda en casa. Como es costumbre en ellas, en un entorno privado y alejado de los focos mediáticos.

Stewart y Meyer oficializaron públicamente su relación en octubre de 2019, cuando Dylan compartió en Instagram una imagen besando a la actriz junto a un mensaje tan romántico como irreverente: «Encuéntrame bajo las sábanas, escondiéndome de la policía de la felicidad».

Una relación discreta

Ambas se comprometieron en 2021, y fue precisamente en una entrevista concedida ese mismo año al programa The Howard Stern Show donde Stewart reveló que fue su pareja quien tomó la iniciativa de la propuesta de matrimonio. «Con dos chicas, nunca sabes quién va a asumir ese extraño rol de género. Nosotras no pensamos en esos términos», explicó la actriz. «Yo bromeaba diciendo que quería que me propusieran matrimonio. Y ella simplemente cogió ese cuenco y lo hizo. Fue tan adorable…».

Durante esa misma entrevista, Stewart relató que se dio cuenta de que estaba enamorada de Meyer durante una noche en un bar poco glamuroso, en presencia de sus amigos. «Se fueron, y yo simplemente dije: 'Estoy tan jodidamente enamorada de ti'. Así, sin más. Fue evidente desde el principio», confesó.

En 2022, en el programa de Stephen Colbert, admitió que no era buena planificadora y que podría casarse de forma espontánea cualquier fin de semana. «Podríamos hacerlo este mismo fin de semana y luego celebrarlo con todos», dijo en tono desenfadado. Más tarde, en una entrevista con CBS Sunday Morning, declaró que la boda «ocurriría cuando tuviera que ocurrir», pero dejó claro que no quería alargar demasiado el compromiso.

A pesar de su discreción, la pareja ha compartido algunos momentos especiales con sus seguidores. En abril de 2023, con motivo del 33 cumpleaños de Stewart, Meyer publicó una emotiva y divertida dedicatoria en Instagram. «Cariño, te quiero más que todos los tonos de verde, todas las fases de la luna, todos los gatos de Los Ángeles…», escribió. También mencionó con humor su amor por la pizza de Domino's cuando están colocadas o los tacos de pescado de Ricky's cuando tienen resaca, y lo comparó con su amor por Stewart. «Algunos dirán que eso es demasiado amor, pero yo digo que esa gente es aburrida. ¡A lo grande o a casa! Feliz cumpleaños, colega. Te quiero muchísimo».

Trayectoria profesional de Kristen Stewart

Kristen Stewart, nacida en Los Ángeles en 1990, se convirtió en una estrella mundial gracias a su papel protagonista en la exitosa franquicia Crepúsculo (2008–2012). Sin embargo, su carrera ha ido mucho más allá del fenómeno adolescente. Ha trabajado a las órdenes de directores de renombre como Olivier Assayas (Personal Shopper, Clouds of Sils Maria), David Cronenberg (Crimes of the Future) o Pablo Larraín, quien le dirigió en Spencer (2021), película por la que recibió una nominación al Oscar por su interpretación de la princesa Diana.

¿Quién es Dylan Meyer?

Dylan Meyer, de 37 años, es guionista y directora, hija del reconocido guionista nominado al Oscar Nicholas Meyer (Star Trek II: The Wrath of Khan). A lo largo de su carrera ha trabajado en películas como XOXO (2016) y en series como Miss 2059. Además de su labor en la escritura, Meyer se ha consolidado como una voz creativa dentro del cine independiente, con un estilo marcado por lo introspectivo y lo emocional.

