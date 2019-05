Kit Harington, Jon Nieve en 'Juego de Tronos', en una clínica de rehabilitación El actor Kit Harington. / Reuters El actor entró en un centro poco antes de que se emitiera el final de la exitosa serie para tratarse unos «problemas personales» SILVIA CANTERA Miércoles, 29 mayo 2019, 10:37

Kit Harington fue ingresado en una clínica de rehabilitación poco antes de que se emitiera el final de la exitosa serie 'Juego de Tronos'. Este martes se conoció la noticia de que el actor que ha encarnado a Jon Nieve durante más de una década ha comenzado un tratamiento contra el estrés y la adicción al alcohol.

«Kit ha decidido utilizar este descanso en su agenda como una oportunidad para pasar un tiempo en un centro de bienestar para trabajar en algunos problemas personales», informó este martes un portavoz del intérprete de la serie de HBO. El actor de 32 años se encuentra en una exclusiva clínica de Connecticut (EE UU) donde recibe ayuda psicológica y ha practicado la meditación.

«Su esposa está siendo sumamente comprensiva. Todos sus seres cercanos quieren de verdad que descanse. Ahora mismo, solo necesita paz y tranquilidad», añadió el portavoz del actor. Harington está casado con Rose Leslie, que también trabajó en la serie en el papel de Ygritte.

El propio Harington había hablado con anterioridad de la enorme presión que sentía por ser uno de los protagonistas de la mayor superproducción televisiva de la historia. Este hecho, tal y como ha confesado en alguna ocasión, le ha provocado graves efectos en su salud mental.

Uno de los momentos con mayor presión para el actor fue cuando su personaje Jon Nieve murió al término de una temporada para resucitar al inicio de la siguiente. «No fue un buen momento en mi vida. Pensaba que tenía que sentir que era la persona más afortunada del mundo cuando, en realidad, me sentía muy vulnerable. Tuve un momento inestable en mi vida, como creo que mucha gente tiene en la veintena», reconoció el intérprete en una entrevista en 'Variety'.

Otros actores con problemas

Además de Harington, otros actores de la serie también han revelado haber sufrido problemas de salud. Emilia Clarke, Daenerys en la serie, sufrió varias aneurismas durante el rodaje de la serie. Tuvo que contratar a un entrenador personal en la primera temporada de la serie para poder lidiar con la presión que le provocaban ser parte de una producción de tal magnitud. «Justo cuando todos mis sueños parecían haberse hecho realidad, casi perdí la cabeza y luego mi vida. Nunca he contado esta historia públicamente, pero ahora es el momento», reveló la intérprete a The New Yorker.

Las actrices Maisie Williams y Sophie Turner, que interpretaron a Arya Stark y Sansa Stark también sufrieron problemas de salud mental. Ambas confesaron recientemente que se vieron superadas por la fama y la presión de las redes sociales.