Kiko Hernández, devastado por la muerte de su abuelo: «Nunca conocí a una persona tan fuerte como tú»

Leire Moro Domingo, 6 de abril 2025, 13:26 Comenta Compartir

Kiko Hernández atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. El popular colaborador de televisión ha comunicado públicamente la muerte de su abuelo, una persona clave en su vida personal. Muy afectado, ha compartido una carta de despedida a través de sus redes sociales.

«Abuelo, aunque este mensaje no lo leerás nunca o sí, que sepas que has sido el mejor amigo que tuve jamás, que mis hijas han sido tus nietas por derecho y por todo el amor recibido, ya que tanto las has amado y que te querré toda mi vida. Nunca conocí a una persona tan fuerte y tan optimista como tú. Me has acompañado 26 años de mi vida; hemos viajado, hemos sufrido, pero sobre todo nos hemos reído lo más grande de este mundo. Ahora tú estás en el cielo y tu familia mirará las estrellas para verte de nuevo. Te querré siempre, hasta pronto», escribió Kiko.

Aunque suele ser muy reservado con su vida familiar, en esta ocasión Kiko ha hecho una excepción e incluso ha compartido algunas imágenes que reflejan la estrecha relación que mantenía con su abuelo.

Amigos como Belén Esteban le han mostrado su cariño en redes. «Lo siento mucho. abrazo enorme lleno de cariño», le ha escrito Kike Calleja. No es la primera vez que Kiko se enfrenta a un golpe así. En los últimos años ha sufrido otras despedidas muy dolorosas, como la de Mila Ximénez o Begoña Sierra, a quienes también dedicó emotivos mensajes.

A pesar del duelo, Hernández ha vuelto a refugiarse en su trabajo. Actualmente forma parte del programa Tentáculos, en la plataforma Quickie, y se prevé su incorporación al nuevo proyecto La familia de la tele, donde compartirá plató con figuras como María Patiño y Belén Esteban.