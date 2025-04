La dura entrada de Karla Sofía Gascón a un contrario en un partido de fútbol benéfico

Leire Moro Sábado, 26 de abril 2025, 21:01 | Actualizado 21:50h. Comenta Compartir

Karla Sofía Gascón ha vuelto a situarse en el centro de todas las miradas. Esta vez ha sido lejos de la alfombra roja. Concretamente sobre el césped del Estadio Municipal Butarque, donde se ha celebrado el V Encuentro de Estrellas, de carácter benéfico, organizado por los Premios Platino del Cine Iberoamericano y La Liga EA Sports. Allí, la actriz ha protagonizado uno de los momentos más comentados del evento al propinar una fuerte patada al actor colombiano Manolo Cardona.

En una jornada que reunió a futbolistas históricos como Iker Casillas o Mario Suárez y a rostros conocidos del cine y la televisión como Álex González, David Bustamante o la propia Gascón, el objetivo era fomentar el compañerismo y recaudar fondos para reparar las instalaciones deportivas dañadas por la dana en Valencia. Durante uno de los partidos, la actriz, que jugaba en el equipo verde, intentó arrebatarle el balón a Cardona y terminó golpeándole con fuerza en la espinilla. El actor cayó al césped visiblemente dolorido mientras ella seguía su camino como si nada.

💥Dura patada de Karla Sofía Gascón a un rival durante el partido benéfico



Era un partido amistoso, pero por momentos no lo ha parecido 😂 #LALIGAPLATINO25 pic.twitter.com/Gwu7xyUvt3 — ABC.es (@abc_es) April 25, 2025

Las imágenes han generado un aluvión reacciones. Y no han faltado los que han señalado que quizás la reacción de Cardona fuese exagerada. Las imágenes muestran claramente que el impacto se produjo en la espinilla, mientras que el actor se agarra y duele de la rodilla. Un usuario ironizaba sobre la escena afirmando que «le da casi en el tobillo y luego el tío se agarra la rodilla y, para añadir más drama, pone todo el peso en la supuesta rodilla». Teatral o no, la entrada le costó ser expulsada.

La propia Gascon no dejó pasar la ocasión para comentar el incidente con su habitual tono ácido. «Son gente que quiere jugar al fútbol a tope y luego se lesionan porque no están físicamente preparados», señaló la actriz, minimizando la gravedad del golpe y dejando claro que, para ella, son lances propios del deporte. A su vez, quiso destacar la importancia de la resiliencia en estos casos. «Me paré porque cuando uno se cae, se tiene que levantar, y esa es la gran enseñanza, sobre todo para mis hijos que estuvieron conmigo el día de hoy», explicó ante los medios, zanjando cualquier intento de controversia al asegurar que «no pasa nada, no hay controversia para nada, solo cariño y respeto».

Lo cierto es que el partido, a pesar de este momento de tensión, continuó sin mayores sobresaltos, y ambos protagonistas siguieron participando con normalidad. Antes de saltar al terreno de juego, Gascón ya había confesado sus nervios, comentando que «lo único que quiero es que no me peguen patadas» y bromeando sobre su edad: «Tengo 53 años y soy la más vieja de todas. Yo creo que va a ser muy complicado». Aun así, durante el encuentro se mostró competitiva, actuando como delantera y rozando el gol en dos ocasiones, con sendos disparos que se estrellaron contra el poste de la portería defendido por Iker Casillas.