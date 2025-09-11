Juzgado, pleno en el Congreso y preestreno: Pedro Sánchez y Begoña Gómez ponen fin a una intensa jornada con Amenábar El presidente y su esposa asistieron por sorpresa al preestreno de 'El cautivo', la última película del cineasta

Silvia Osorio Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:48

Después de una intensa jornada, Pedro Sánchez y Begoña Gómez finalizaron el día asistiendo a la 'premier' de 'El cautivo', la última película del cineasta Alejandro Amenábar, en los cines Callao de Madrid. El presidente del Gobierno lo hizo tras el varapalo en el pleno del Congreso, donde no salió adelante la aprobación de la reducción de la jornada laboral, y su mujer tras declarar ante el juez de instrucción Juan Carlos Peinado por presunta malversación en la contratación y funciones de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

Sin embargo, la pareja remató el día con un plan poco habitual. El jefe del Ejecutivo y su mujer quisieron apoyar al cineasta en su último trabajo. Esta asistencia no estaba prevista en la agenda oficial que Moncloa traslada a los medios de comunicación. A su llegada, que se realizó por una puerta secundaria, recibieron algunos abucheos.

La nueva película de Amenábar, que se estrena este 12 de septiembre en la gran pantalla, explora los cinco años que el celebérrimo autor de 'El Quijote' pasó preso en Argel. Un periodo esencial para entender «a la persona y al artista», y durante el que Miguel de Cervantes «se forja como ser humano y como contador de historias».

En la cinta, el director de cine también aborda la hipótesis de la posible homosexualidad de un joven Cervantes, interpretado por el actor Julio Peña. Sánchez y su mujer saludaron de forma afectuosa al director de cine, autor de grandes títulos como 'Tesis' o 'Abre los ojos', que horas antes del preestreno estuvo grabando su entrevista en 'La Revuelta'. Y también posaron junto al elenco del filme, entre los que se encuentran Fernando Tejero, Julio Peña o Miguel Rellán.