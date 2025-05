Julian Iantzi estalla contra la actual clase política: «¿Tanto cuesta reconocer los errores?»

S. O. Viernes, 30 de mayo 2025, 19:38 Comenta Compartir

Julian Iantzi paseaba este viernes por la bahía de Txingudi, en la desembocadura del río Bidasoa. Mientras disfrutaba de un día espléndido, el presentador de 'El Conquis' ha lanzado una reflexión sobre la actual clase política en la que no ha dejado títere con cabeza.

«Estoy alegre, pero eso de levantarte por la mañana y poner el teleberri o leer las noticias, te da un bjonazo... Todo el mundo está crispado, en concreto los políticos. ¿Qué se puede hacer para rebajar esta tensión y crispación que hay en la sociedad?», comienza diciendo en un vídeo compartido en su perfil de Instagram. Iantzi se refiere a los políticos de hoy en día en España, que son incapaces de llegar a acuerdos por el bien de la sociedad. «En vez de solucionar los problemas, están más preocupados en el 'y tú más', 'y tú más', y sacas la mierda de este y sacas la mierda de otro, criticas una cosa de uno, pero en otra situación lo justificas... Una clase política que estoy flipando», ha criticado.

El presentador navarro recuerda que en algunos países, hay políticos que no cobran, sino que trabajan para el pueblo por vocación. «En Bélgica, el 80% de los políticos no cobran, está por vocación. No sé si sería una solución aquí para limpiar toda la mierda que hay y que esté. esté realmente por servicio al pueblo y no por dinero», propone.

Visión de estado

Consciente de que puede meterse en un «charco» por hablar sobre política, Iantzi finaliza con varias preguntas: «¿Tanto cuesta reconocer los errores o reconocer lo que está haciendo bien el otro? ¿Tanto cuesta tener visión de estado? Parece que los partidos nacionalistas que se suponen quieren separarse tienen más vocación de estado que los partidos estatalistas... No sé, muchas cosas. Esto es increíble», continúa.

Ante una sociedad tan crispada como la que describe, su propuesta es la siguiente: «Así que ya lo sabéis, todos debemos hacer un ejercicio de actitud positiva y no dejarnos influenciar por lo que vemos o escuchamos. Cuando la felicidad es el motor de nuestras vidas los problemas se reducen considerablemente. Follemos más y jodamos menos!! He dicho!!», zanja.