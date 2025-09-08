La jueza va a sobreseer el caso de presuntos maltratos sobre la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez El periodista Antonio Rossi ha dado la exclusiva en el nuevo magacín vespertino de Telecinco, en el que ha añadido que la resolución será provisional y que podrá contemplar medidas cautelares

Leire Moro Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

Con solo unas semanas de vida,, la hija de Anabel Pantoja pasó por un ingreso hospitalario en el que en algunos momentos se llegó a temer por su vida. Tras permanecer 18 días ingresada y debido a las lesiones que presentaba la pequeña Alma, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias inició una investigación sobre sus padres, la sobrina de la famosa tonadillera y su pareja David Rodriguez, por presuntos malos tratos.

Según ha contado en exclusiva Antonio Rossi, «parece ser que la jueza va a sobreseer de manera provisional el caso a la espera de que pueda incluir algunas medidas cautelares. Durante los cinco años en los que está el sobreseimiento, querría conocer el seguimiento médico de la menor por si ocurre algo que pueda ser consecuencia del suceso».

Rossi ha añadido que los abogados de la pareja les han recomendado abandonar las Islas Canarias, debido al «agresivo» informe médico que presentaron contra el hospital que trató a la bebé a petición de David Rodríguez. El documento realizado por una neuróloga pediátrica expone que el hospital, al que han demandado, ha sido negligente a la hora de evaluar a la menor«. Tal y como explica, en ese informe se habría asegurado que »la triada que se usó no fue adecuada, que las pruebas fueron poco precisas y que el estudio no era el más correcto que hicieron los profesionales«.

Esta noticia llega unas semanas después de que Anabel publicara un vídeo en el que comunicaba a sus seguidores que se mudaba a Madrid sin explicar los motivos. Recientemente, se conocía que la sobrina de Isabel Pantoja va a regresar a la televisión como concursante de 'Bailando con las estrellas'.

Temas

Audiencias