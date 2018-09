El enigmático adiós de Amaia Montero Amaia Montero. / Efe La artista se despide en redes sociales pero... ¿de qué? ¿de quién? La empresa de management de la artista asegura que de la música, no AINHOA IGLESIAS Miércoles, 5 septiembre 2018, 15:06

¡Alarma 2.0! Amaia Montero ha publicado dos mensajes en su cuenta personal de Twitter que suenan a despedida. «The game is over» («el juego ha terminado») y una foto de los mejores años de la vocalista en La Oreja de Van Gogh junto al mensaje «empezando a despedirme y empezando por el principio», han sido la chispa que ha prendido la incertidumbre entre los fans. «Alguien explíqueme este tuit que me va a dar algo», «por el bien de nuestra salud Amaia Montero tienes que explicar esté tweet», «Amaia, por favor, ¿qué pasa? Estoy en shock», son algunas de las múltiples reacciones que se han podido leer. Pero que no cunda el pánico. Sea lo que sea lo que Amaia Montero quiere dejar atrás, no son los escenarios. Así lo aseguran al menos fuentes de GetIn, la empresa de management de la artista. «Todo sigue igual, no hay nada que comunicar», declaran. «Se mantienen todos los conciertos y no nos consta ningún cambio significativo a nivel profesional», tranquilizan, dejando entrever que lo más probable es que la cantante haga referencia a algún tema personal.

A qué o quién dice adiós la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh es, de momento, un misterio. A pesar de decenas de comenatrios pidiendo que se explique, la cantante ha preferido por el momento no pronunciarse. La falta de información suele ser terreno abonado para la imaginación, por lo que las redes sociales arden tratando de buscar sentido a la despedida.

El polémico regreso a los escenarios de la cantante, con un desafortunado concierto en Cantabria, han hecho sospechar a la mayoría que Amaia Montero podría hacer un parón. Descartada de momento esta posibilidad, otras teorías exploran explicaciones de lo más variopintas, desde que la de 'Nacidos para creer' podría mudarse a otro país - a raíz a las declaraciones que hizo recientemente en una entrevista lamentando el acoso sufrido tras el desastre de Renedo de Piélagos: «esto solo pasa en España»- a un cambio de discográfica. Claro que por poder, podría significar cualquier cosa, desde que Amaia Montero se despide metafóricamente de su pasado para reinventarse, hasta que lo que deja sean, precisamente, las redes sociales.

The game is over. — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 4 de septiembre de 2018