Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025. EFE

Juan del Val sobre el error que aparece en la novela con la que ha ganado el Premio Planeta: «Se me pasó»

El escritor ha desvelado que se equivocó en un detalle del libro relacionado con la Feria de Sevilla

Marina León

Marina León

Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:15

Comenta

Juan del Val ha recibido una buena dosis de críticas desde que recibió el premio Planeta 2025 por su libro 'Vera, una historia de amor' El escritor, periodista y colaborador de 'El Hormiguero' ha asegurado que acepta todo tipo de comentarios, «pero que haya gente que hable de la novela sin leerla es lamentable». El autor del libro, que ha demostrado no tener pelos en la lengua, también reconoce que cometió un error en la escritura de la novela: «Se me pasó», confiesa.

El galardonado libro cuenta la historia de Vera, una mujer de la alta sociedad sevillana que a sus 45 años decide romper con su matrimonio con un marqués y se adentra en una apasionada relación con Antonio, un joven de origen humilde. Ha sido precisamente Sevilla, el escenario que ha enamorado a los lectores el que también le ha jugado una mala pasada a Juan del Val.

«Hay un error en la novela que me fastidia mucho», reconoce. Según a declarado a 'Diez Minutos', el fallo está cuando describe el primer día de la Feria de Sevilla, el del 'pescaíto', y habla de las mujeres vestidas con sus trajes de flamencas. Él mismo rectifica ahora diciendo que ese día nunca van vestidas sino con trajes de cóctel o de fiesta. Es más, recalca que lo sabía pero que el error está ahí. «Es un error pequeño, pero me molesta porque lo sabía y se me pasó», asume.

