Juan del Val se desquita y ataca a todos los críticos con su premio Planeta: desde «el poder» a TVE El escritor, galardonado por su novela 'Vera, una historia de amor', acude a 'El Hormiguero', donde colabora cada jueves

A. Mateos Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:47 | Actualizado 09:25h. Comenta Compartir

Casi un mes después de recoger el premio Planeta por su nueva novela 'Vera, una historia de amor', Juan del Val se cobró anoche la venganza por todas las críticas recibidas en las últimas semanas. Concedió una entrevista a su 'casa', 'El Hormiguero', el programa de entretenimiento más visto de la televisión, y respondió a todos los críticos que aseguran que el premio es injusto. Dio palos en todas las direcciones: al «poder», a TVE... Se quedó a gusto.

¿Por qué crees que molesta tanto tu éxito? Juan del Val contesta #JuanDelValEH pic.twitter.com/3KhaGgzG0h — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 6, 2025

«Las críticas eran muy previsibles. Primero por mí, porque puede molestar mi éxito...», comenzó diciendo antes de enumerar unos cuantos 'sitios' donde él piensa que no despierta simpatías. «Soy crítico con el poder. Sea el que sea. Pero el poder que está ahora es el que es...», voló el primer dardo. Después le tocó a su amigo Pablo Motos. «También por trabajar en 'El Hormiguero'...», dijo antes de ser interrumpido por el presentador: «Raro que no pillase hoy». Y, por último, por «las guerras entre grupos editoriales». Del Val también hizo autocrítica «por mis formas virulentas a la hora de dar opiniones...». Aunque recalcó después que en la calle recoge el cariño «de la gente de verdad».

Para el escritor, las críticas por su millonario premio Planeta llegan desde la ignorancia. Afirma que «el 60%» de los críticos aseguran que se ha llevado el galardón «porque trabajo en Atresmedia». Motos le corrigió. «No, trabajas en 7 y Acción que es mi productora», afirmó mirando a cámara para fortalecer el argumento que el escritor iba a exponer a continuación. «Los presentadores muy buenos tienen contrato con las cadenas y yo no lo tengo. Yo mañana me puedo ir a Telecinco, cosa que no sucederá, también me puedo ir a TVE... aunque ya te digo que ahí mucho menos...». En el plató se escucharon muchas risas y fue imposible evitar el recuerdo del rótulo de 'La Revuelta', en el que se mofaban de Juan del Val. «Creo que con menos dominio del castellano te dan el premio Planeta», llegaron a escribir y emitir en TVE.

La entrevista se estaba desarrollando como invitado y presentador esperaban. Y después de aclarar que Juan del Val no trabaja para Atresmedia sino para productoras de la cadena, el escritor pasó a comentar una anécdota que le ocurrió con un amigo pocos días después de recibir el Planeta. «Me entero un miércoles y hasta el lunes no puedo hablar con nadie. Uno de mis amigos estaba destrozado diciéndome 'hijos de puta la que te están dando'. Yo en ese momento entiendo que soy responsable de las críticas y las asumo. Pero ver a la gente a la que quieres jodida me dejó fatal. Y hubo un momento ese lunes en el que que no quería salir de casa», relató.

Juan del Val responde a todas las personas que piensan que ha ganado el Premio Planeta 2025 porque sale en la televisión #JuanDelValEH pic.twitter.com/0PoAdYkE7U — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 6, 2025

Pero como Juan del Val acostumbra, cabeza alta y a seguir. Confesó que ha llevado bien las críticas. De hecho es él quien dice haber «consolado» a sus amigos. «Yo de donde vengo esto (por el premio) es un milagro. Lo que diga el resto me da igual», afirmó con una sonrisa de oreja a oreja. «La gente que me quiere sabe que algunas cosas sí las hago bien y que trato de entregarme a la gente y a las cosas de una manera muy honesta», zanjó.