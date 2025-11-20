El joven bilbaíno que disfrutó junto a Aitana y Plex de los Grammys Iñigo Arza, un joven emprendedor propietario del único hotel burbuja de Euskadi, acude a la ceremonia más importante de la música en español y arrasa entre los artistas; ¡hasta Karol G le pidió una foto!

Los Grammy no son solo música y premios. También la moda y los influencers se hacen un hueco en la que es la mayor celebración de la música en español y portugués. El gran protagonista del evento, que tuvo lugar hace diez días, fue Bad Bunny. El puertorriqueño se hizo con cinco galardones, entre ellos el del álbum del año. Otros de los premiados fueron Karol G, con la canción del año, Alejandro Sanz, con la grabación del año, y Aitana, con el mejor diseño de portada por su disco 'Cuarto azul'. Y muy cerca de los grandes artistas estaba un joven bilbaíno llamado Iñigo Arza, que no perdió detalle de lo que ocurría sobre el escenario del MGM Grand Arena de Las Vegas.

Este joven de 29 años es todo un emprendedor que transformó por completo la antigua casa de sus abuelos maternos, ubicada en la localidad alavesa de Salmantón, en el Valle de Ayala, en el único hotel burbuja de Euskadi. Sus huéspedes pueden disfrutar de las vistas a la Sierra Salvada entre montes y estrellas. Lo inauguró hace tres años y pasar allí la noche cuesta como mínimo 390 euros.

Aunque, a pesar de tener su negocio en Euskadi, él reside en Miami desde hace cuatro años. Y dado que los Grammy le pillaban muy cerca, el bilbaíno no quiso perderse uno de los eventos del año. Arza estuvo en su salsa. Se encontró con Karol G y esta le trató como a uno más de su cuadrilla. «¿Nos sacamos una foto?», le preguntó la autora de 'Bichota'. El joven bilbaíno aceptó con gusto. «Por algo eres mi artista favorita», apuntó él.

Otro de los momentos que Iñigo no olvidará de anoche es su encuentro con Aitana y su novio Plex, el famoso youtuber que se dedica a hacer vueltas al mundo en 80 días. Presenció junto al influencer la actuación de la que es, junto a Rosalía, la cantante del momento en España. «Viendo a nuestra superestrella favorita en los Grammys junto a Plex. Una noche inolvidable», escribió en sus redes sociales junto con un vídeo de Aitana cantando su sencillo '6 de febrero'. Después, la artista posó junto a Arza para la foto.

El vizcaíno pudo disfrutar junto a ellos gracias a que «los asientos no están asignados». Arza explica a este periódico cómo se produjo esta situación: «Normalmente entre actuación y actuación, los cantantes se van. No aguantan nunca tres horas sentados en el mismo sitio, así que en una de estas acabé sentado junto a Plex y Aitana».

El baile, uno de sus hobbies

El joven Iñigo es todo un aventurero. Desde que estudió Administración y Dirección de Empresas en el campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto, no ha parado de ver mundo. Cursó el último año de la carrera en Shanghái y después comenzó su carrera laboral en Lima, donde estuvo un año en la consultoría Deloitte España. Luego llegaría su aventura en Alemania, cuando fue contratado por el fabricante de productos de consumo Henkel. Estuvo dos meses en Hamburgo antes de volver a hacer las maletas para realizar un voluntariado breve en Kenia. Desde 2021, Arza fijó su residencia en Miami, donde trabaja en el departamento de marketing de la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos. Él allí es feliz aunque su nuevo negocio en Euskadi le obliga a viajar constantemente a su tierra: «Ahora paso temporadas más largas en Euskadi gestionando el hotel burbuja del valle de Ayala».

Otro de sus hobbies es el baile. «En el último año he retomado el baile. Ya lo hacía de pequeño y aquí he podido practicar con bailarines que forman parte de los espectáculos de los Grammys o trabajan para Don Omar o Daddy Yankee», confiesa a este periódico. «Es una experiencia muy top y en un futuro me gustaría ser bailarín en algún evento como los Grammy».

