Jota Peleteiro zanja los rumores de ruptura de su actual mujer con una foto muy especial

Jota Peleteiro y su mujer Ajla siguen juntos. En las últimas semanas, algunas informaciones apuntaban a la ruptura de la pareja, pero el exfutbolista y su esposa han querido zanjar los rumores con un vídeo muy especial.

La joven, natural de Serbia pero criada en los Países Bajos, ha compartido en Instagram imágenes del cumpleaños de uno de sus hijos. En ellas se ve a la pareja con total complicidad y con evidentes gestos de cariño.

Al exjugador de Eibar o Alavés reconvertido en empresario con negocios en Arabia Saudí se le ve grabando la escena con su teléfono móvil. Ajla es madre de los dos hijos pequeños del gallego con quien lleva desde 2023, cuando Peleteiro rompió con Miriam Gurutze, la mujer con la que le fue infiel a su anterior esposa y madre de sus dos hijos mayores, Jessica Bueno.

Esta misma semana, el empresario ha sido noticia por una polémica con sus perros. Peleteiro desmintió que los hubiera abandonado con un comunicado en su Instagram en el que asegura que los dos Golden Retriever que posee desde hace siete años -cuando estaba con Jessica- se encuentran «en casa» de una amiga. El exjugador aportó una foto de los animales tumbados en dos camas y en una casa. Sin embargo, la asociación 'Katu Bihotz Plentzia Elkartea' publicó un comunicado en el que aseguró que los dos canes se encuentran en adopción.

