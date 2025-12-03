El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Josep María Mainat se somete a un tratamiento contra el envejecimiento por más de 200.000 euros

El productor catalán ha recurrido a inyecciones de testosterona y hormona del crecimiento

Marina León

Marina León

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:22

Comenta

Josep María Mainat ha sorprendido con un aspecto físico de lo más rejuvenecido a sus casi 80 años. El exmiembre de 'La Trinca' y productor de Gestmusic, que cuenta en su haber con programas que marcaron una era en la televisión, como 'Crónicas Marcianas' u 'Operación Triunfo', acaparó en su momento todos los titulares por el intento de asesinato que vivió a manos de su mujer, Angela Dobrowolski. Hoy lo vuelve a hacer por un motivo bien distinto.

Según informan desde el programa 'Vamos a ver' de Telecinco, el catalán se estaría sometiendo a un tratamiento hormonal para luchar contra el envejecimiento que consiste en inyectarse testosterona y hormona del crecimiento. Un proceso en el que ha invertido más de 200.000 euros.

Según advierte Mariana Xada, especialista en medicina antienvejecimiento, en el mismo programa, este tratamiento podría ser «peligroso». Tal y como advierte la experta, las hormonas «pueden ayudar, pero solo cuando están indicadas, con supervisión médica y con un control estricto».

Sin embargo, esto no ha sido el único cambio que se ha realizado el productor catalán a novel estético. También ha renovado su dentadura y se ha sometido a un injerto capilar, ambos tratamientos valorados en unos 5.000 euros cada uno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  2. 2

    Derriban la mítica discoteca Distrito 9 para transformarla en una sala de fiestas de lujo
  3. 3

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  4. 4

    El Athletic ficha al masajista de Pogacar para trabajar con el primer equipo
  5. 5 Muere un hombre de 73 años en el incendio de una vivienda en Bermeo
  6. 6

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bizkaia
  7. 7 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  8. 8 ¿Puede beneficiarse en una herencia al hijo que ha cuidado de los padres?
  9. 9 Muere a los 25 años la influencer motera Karen Sofía Quiroz: «Espero no chocar, porque voy sin gafas»
  10. 10 El mensaje de alivio de la DGT a los conductores por la baliza V16

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Josep María Mainat se somete a un tratamiento contra el envejecimiento por más de 200.000 euros

Josep María Mainat se somete a un tratamiento contra el envejecimiento por más de 200.000 euros