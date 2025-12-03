Josep María Mainat se somete a un tratamiento contra el envejecimiento por más de 200.000 euros El productor catalán ha recurrido a inyecciones de testosterona y hormona del crecimiento

Marina León Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:22 | Actualizado 17:43h.

Josep María Mainat ha sorprendido con un aspecto físico de lo más rejuvenecido a sus casi 80 años. El exmiembre de 'La Trinca' y productor de Gestmusic, que cuenta en su haber con programas que marcaron una era en la televisión, como 'Crónicas Marcianas' u 'Operación Triunfo', acaparó en su momento todos los titulares por el intento de asesinato que vivió a manos de su mujer, Angela Dobrowolski. Hoy lo vuelve a hacer por un motivo bien distinto.

Avui toca perruqueria i posta a punt de l'implant capil·lar



Després de banyar-m'hi tot l'estiu, s'ha de desenganxar, afeitar el pèl que hi ha crescut a sota, refer-lo una mica i tornar-lo a enganxarr.



Jo ho trobo més pràctic que les operacions quirúrgiques d'injerts de pèls pic.twitter.com/jtw89O0itu — Josep M. Mainat (@MainatJM) September 4, 2025

Según informan desde el programa 'Vamos a ver' de Telecinco, el catalán se estaría sometiendo a un tratamiento hormonal para luchar contra el envejecimiento que consiste en inyectarse testosterona y hormona del crecimiento. Un proceso en el que ha invertido más de 200.000 euros.

Según advierte Mariana Xada, especialista en medicina antienvejecimiento, en el mismo programa, este tratamiento podría ser «peligroso». Tal y como advierte la experta, las hormonas «pueden ayudar, pero solo cuando están indicadas, con supervisión médica y con un control estricto».

Sin embargo, esto no ha sido el único cambio que se ha realizado el productor catalán a novel estético. También ha renovado su dentadura y se ha sometido a un injerto capilar, ambos tratamientos valorados en unos 5.000 euros cada uno.