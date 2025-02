José Mota sonsaca a David Broncano un secreto en la cama: «Alguna vez me ha pasado»

Gabriel Cuesta Miércoles, 12 de febrero 2025, 22:38 | Actualizado 22:45h. Comenta Compartir

El maestro de la risa en TVE hizo acto de presencia en 'La Revuelta' imitando al propio David Broncano. José Mota conoce de sobra el formato porque les parodió en su especial de Nochevieja. Y volvió a demostrarlo. «Tú eres como yo, pero más elongado», soltaba el cómico que conformaba en su día 'Cruz y Raya' junto a Juan Muñoz. El presentador mide 1,84 y su invitado, 1,67 medido con una cinta métrica para la ocasión. Para su programa navideño tuvo que compensar la diferencia de altura con un cajón. Y tanta confianza... acabó en un cruce de preguntas para confesar alguna que otra intimidad.

Llegó con un regalo bajo el brazo que tenía relación. Una foto enmarcada inmortalizados durante la grabación del 'sketch'. Florentino Fernández 'Flo' imitaba a Grison y Santiago Segura, a Ricardo Castella. También con camisetas para el público de su nuevo programa, 'José Mota No News', un espacio que arranca el viernes a las 21:50 horas. Al comentar Mota que le gustaba trasnochar y que ahora madruga, explicó que el cambio de hábito es por sus tres chiquillos. «El dormir bien lo es todo». ¿Nombres? «Si hay preguntas difíciles, me voy», bromeaba. «José Mota, detrás de la risa», proponía Broncano para la entrevista. 'Behind', al más estilo musgo. «Podría ser el título de una autobiografía».

Entregado para responder las preguntas clásicas, resultó que el presentador le regateó por otro lado. Por cuál fue su masturbación más triste, como la que desveló en su día Dani Rovira justo antes de someterse al tratamiento contra el cáncer. Sin que citase una en particular en respuesta, lo que sí comenzó fue un duelo de cuestiones de todo tipo.

El invitado contrarrestó a Broncano planteándole si había tenido gatillazos. «Alguna vez. La última hará tres años», recordaba. «Con lo bien que duermes... 38 años. Tienes que ir al urólogo». «Me puse triste, pensé en un familiar», se justificaba el de Jaén. Mota se retorcía a carcajadas. «¡Déjalo ya!». Retomaron las edades de los hijos. ¿Cuál te gusta más? «Amo a los tres. Ellos y mi mujer son mi vida».

Turno para Mota de nuevo. ¿Dinero negro? ¿Calderilla? «En el camerino... 100 euros en billete. Pedro Sánchez me da 50 euros a la semana», esquivaba Broncano. Replicaba. ¿Te pagaban más en Telecinco o en TVE? «Era parecido... un poquito más Telecinco», confesaba el invitado. Y remataba de nuevo el ex de 'Cruz y Raya'. «¿Has tenido alguna vez que abrir espoleta en la cama solo?» No entendía el anfitrión. A lo que se refería Mota era a los pedos. «Todo el rato», se encogía de hombros el presentador de 'La Revuelta'. ¿Y levantabas sabana? «Me vino un recuerdo de infancia en el que me tire uno y tuvieron que desalojar la clase. Y me calle». «También me ha pasado», se reía Mota.