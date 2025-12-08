José María Bermúdez de Castro cuenta cómo eligieron el nombre del Homo antecessor: «Estábamos tomando unos vinos en Italia» El paleoantropólogo y miembro de la RAE inaugura la semana en 'La Revuelta'

Marina León Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:51 Comenta Compartir

«Es paleoantropólogo, Premio Príncipe de Asturias y miembro de la Real Academia Española (RAE)... A ver cómo hago para ordenar toda su trayectoria», adelantó David Broncano. José María Bermúdez de Castro se convirtió el lunes en el primer invitado de la semana en 'La Revuelta'. «Debido a tus amplias facetas, para mí la entrevista es complicada», confesó el presentador en cuanto vio aparecer al invitado. «¿Se te podría calificar de máquina?», le preguntó. «No, simplemente me gusta trabajar», respondió este.

Si descubres una especie humana creo que la quieres a pesar de sus defectos. ¿Que es caníbal? Bueno, era otra época, ya sabes ❤️ #LaRevuelta pic.twitter.com/z69WBXEEPF — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 8, 2025

Como regalo, el experto llevó una piedra de sílex. «Esta la hacen en la Sierra de Atapuerca y tiene más de un millónde años», contó. Ante la seriendad del invitado, Broncano quiso saber cómo se ríe Bermúdez de Castro por WhatsApp. «Si tengo tiempo pongo 'jajaja', y si no pues utilizo un emoji. Uso mucho uno con bigote que está muy bien», añadió el académico de 73 años.

José María habló de sus comienzos en el mundo de la antropología en el año 83, junto a Juan Luis Arsuaga y Eudald Carbonell. Los tres lideraron hacen 30 años el proyecto en Atapuerca que dio lugar a una nueva especie humana, el Homo antecessor, considerado el homínido más antiguo de Europa. «Antropólogos que hayan descubierto una especie humana de las 17 o 18 que hay, seremos 7 u 8 personas», apuntó el especialista, que presentó en el programa de La 1 sus dos últimos libros, 'Canarias: mi primera parada científica' y 'El nacimiento de una especia: Homo antecessor'.

En cuanto a cómo y por qué eligieron ese nombre, el invitado confesó que «barajamos otros como 'Homo edulis' que se traduce como hombre comestible, pero nos pareció ofensivo», apuntó. «Se nos ocurrió un día tomando un vino y una sopa riquísima en Italia», añadió. Broncano mostró un especial interés por saber cómo son las reuniones de los miembros de la RAE. «Nos reunimos todos los jueves», señaló y contó que en una de las últimas convocatorias «estuvimos discutiendo sobre dos términos: Inteligencia Artificial e Inteligencia Artificial Generativa. Estuvimos más de una hora hablando de ello», dijo.

Bermúdez de Castro llegó al programa a ciegas, por lo que el momento de las preguntas clásicas le pilló por sorpresa, pero aun así se mojó. En cuanto al patrimonio, el invitado respondió con una horquilla de entre «50 euros y cinco millones». Sobre las relaciones sexuales, el ceintífico fue más escueto. «Tengo 73 años. Soy muy mayor», afirmó.