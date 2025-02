La desgarradora historia personal del millonario José Elías: «Una vez pasas eso...»

A. Mateos Jueves, 20 de febrero 2025, 08:32 Comenta Compartir

José Elías es una persona influyente. Cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram y sus vídeo podcast de Youtube acumulan millones de reproducciones. Hace unos días visitó el podcast de Uri Sabat y contó su trágica historia personal que le hizo madurar de golpe y porrazo y tener «una visión radical» de la vida.

El máximo accionista de Audax Renovables desveló que se quedó huérfano con solo 23 años. Perdió a su madre con 19 y cuatro años después a su padre. «Una vez pasas eso todo lo que te pasa en la vida es una mierda», confiesa.

Aquel golpe le dio a Elías «una visión radical» de la vida. «Que te arruines porque se te cierra la empresa... pues bueno, no pasa nada», dice con una media sonrisa. Él, a pesar de que le va bien empresarialmente, trata de reinventarse constantemente sin perder su «mentalidad de pobre»: «Yo sigo pensando que me puede ir mal así que no puedo malgastar (el dinero) estrepitosamente)».

Y en este punto Elías lanza una pequeña crítica a los empresarios: «Hay gente que está en empresas donde nunca van a salir de la mierda. Muchos de ellos son buenos empresarios pero no están en el lugar adecuado». Su forma de vivir chirría entre el resto de grandes empresarios, reconoció en una entrevista hace unos años: «Me ven como un garrulo, como un advenedizo en el mundo empresarial».

El conocido empresario ocupa el puesto 49 de la lista Forbes en España. Posee un 65% de la compañía de Audax Renovables, es decir, unos 550 millones de euros, y tiene participaciones millonarias en otras empresas como Atrys Health, Ezentis o Healthline Food. Es el dueño de la cadena de congelados 'La Sirena' y uno de los avalistas del presidente del Barça, Joan Laporta.

