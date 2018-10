Jorge Javier Vázquez le canta las 40 a Omar Montes Omar Montes, Jorge Javier e Isa Pantoja, en un momento del programa. / T5 El rapero expulsado se llevó una gran reprimenda del presentador por tratar de humillar a Isa Pantoja, además de recomendarle que fuera a un psicólogo JOSEBA FIESTRAS Viernes, 12 octubre 2018, 08:02

«Tienes a tu disposición todo el equipo de psicólogos del programa para que te enfrentes a este tipo de actos y empieces a reflexionar sobre tu manera de comportarte y sobre tu relación con las mujeres. Quizá tú no lo adviertas, pero tu relación con las mujeres no puede calificarse como sana». Con estas duras palabras recibió Jorge Javier Vázquez a Omar Montes, el expulsado de esta semana de 'GH VIP'. El rapero había sido nominado disciplinariamente por incitar a Asraf a acostarse con Miriam Saavedra mientras la joven estaba bajo los efectos del alcohol, y el presentador quiso solventar la trama nada más verle.

«Fue una broma, no pretendía ni que se acostase con ella ni nada», se defendió el aludido, dejando claro que «no tengo ningún problema con las mujeres ni necesito psicólogos», apuntó. Una oportuna pausa publicitaria hizo recapacitar al muchacho, que se mostró más razonable tras los anuncios y pidió disculpas por su actitud. «Las oportunidades deben aprovecharse y yo en tu caso lo haría», insistió el conductor del formato refiriéndose a la oferta de charlar con los asesores médicos. «Te lo recomiendo encarecidamente», reiteró.

Pasado el trago, al cantante le quedaba enfrentarse a su exnovia, Isa Pantoja, que le esperaba con las pilas cargadas. «¡Ay, Omar…! Pensabas que ibas a engañar a la gente como me engañaste a mi», disparó la hija de la tonadillera. «Todos sabemos tu currículo», arremetió el expulsado enojado. Y la sentencia no gustó a Jorge Javier, que volvió a ponerse serio: «Esta señora puede hacer con su vida lo que le de la gana». Y el auxilio del comunicador cayó como un jarro de agua fría. «Entonces, ¿apoyáis la infidelidad?», cuestionó tratando de ser irónico. Y llegó el cabreo monumental del presentador. «Se os llena la boca con la palabra infidelidad y no le dáis importancia a otras cosas como la lealtad y el respeto, que no tenéis ni puta idea de lo que es», exclamó visiblemente molesto con los comentarios del eliminado. «¡Estoy hasta las narices de los talibanes de la moral!», se lamentó Vázquez.

Tras la cadena de reproches entre la pareja, Isa Pantoja quiso zanjar el asunto insinuando a su ex que no se aprovechase de la situación para ir de plató en plató. «Espero que si como tú dices este mundo no te gusta, desaparezcas y te dediques a la música», invocó la chica. Pero perderse polígrafos y demás no parece estar en la mente del músico, que ya avanzó que él se meterá «en el mundo que quiera». Preparen micrófonos, que la lucha continuará ante las cámaras.

Por lo demás, Darek y Suso ganaron la prueba de líder y lograron con ello la inmunidad y poder evitar que uno de sus compañeros nominara. Escogieron a Miriam, que se quedó sin votar. Al final, ella fue una de las condenadas junto a Asraf, Verdeliss y Techi. También vimos cómo Ángel Garó habla en sueños, asustando bastante a algunas de sus compañeras de cuarto; Asraf confesó que sí se había enrollado con Isa Pantoja bajo las sábanas, aunque ella le negó en plató; y Aramis descubrió que, según dice que le dijo Miriam, ninguno de los dos abortos que sufrió la joven peruana eran fruto de su relación con Carlos Lozano. Más líos.