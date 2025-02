Jordi Roca sorprende a Broncano con un postre exclusivo para 'La Revuelta' y una confesión sobre su afonía

Gabriel Cuesta Lunes, 17 de febrero 2025, 22:36 | Actualizado 22:50h. Comenta Compartir

El maestro de los postres endulzó 'La Revuelta'. El prestigioso y mediático repostero Jordi Roca era un viejo conocido de la extinta 'La Resistencia'. Entró, cómo no, con un postre. 'El postre revuelto', un bombo que, al golpearlo David Broncano con la baqueta, se partía en trozos. «Una recreación creada en exclusiva» para el programa. «Cómo huele esto», salivaba el presentador mientras se resaltaba el detalle de los pequeños perros de peluche, idénticos al del programa, que guardaba su contenido. Llevaba todo tipo de cítricos, bizcocho... «Un caos» delicioso. Hicieron buena cuenta de ese goloso regalo. «Es un regalo de los más bonitos que nos han hecho», le agradecía el anfitrión.

Broncano se interesó por su último postre malo. «Pasa. Dices 'vaya cagada'», reconocía el pequeño de los Roca, del tres estrellas Michelin 'El Celler de Can Roca'. ¿Y plato universitario favorito? «No sé... Bocatas de atún. Que era lo fácil», se encogía de hombros. «Empecé a cocinar con veinte. Son platos de supervivencia», valoraba sobre algunos clásicos como la pasta con tomate y salchichas. Roca reconoció que le gusta tomar chucherías industriales. «He probado de todo. A veces nos inspira», decía antes de mostrarse incrédulo por las cochinillas que se usan como conservantes para alguno de estos productos. Hasta el punto de soltar un fuerte chorro de voz que asustó a Grison por su afonía.

Ahí, cuando grita, le sale «un bozarrón que te cagas», explicaba sobre una enfermedad, la distonía cervical que padece, una enfermedad neurológica rara que afecta a la tonicidad de la musculatura de la zona del cuello. Por ella lleva años sin poder hablar claro, con una clara afonía. «Se trata con bótox para que te relaje... pero es muy doloroso. Es un rollo. No me gusta», decía con gracia para explicar que le pinchaban por dentro del cuello.

Uno de los mejores reporteros del mundo acudió al teatro Príncipe para presentar su nuevo libro 'La nevera a medias', confeccionado junto a sus sobrinos Marc y Martí. Se trata de un recetario asequible para cualquier cocinillas. Broncano volvió a su pregunta del dinero. ¿Eres el cocinero más forrado de España? «Arguiñano se lleva la palma seguro... Tiene una escuela, productora... Y los de 'MasterChef' están forrados. En el banco yo tengo entre 8 y 9 millones... de pesetas. Me gusta más esa divisa porque soy millonario», se mojaba Roca. ¿Y sexo en el último mes? «¿Casi follar cuenta? Un día mi mujer me esperaba para jugar a los caballitos, pero me quedé dormido. Lo tenía asegurado», pedía para obtener algún punto de la peculiar escala del humorista. Le concedió un 0,5. Algo es algo.