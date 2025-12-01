Jordi Cruz señala el error que nunca debes cometer al cocer pasta: «En Italia no lo perdonarían» El televisivo chef, jurado de 'MasterChef', ha compartido sus trucos

Silvia Osorio Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:32 Comenta Compartir

Macarrones, espaguetis, raviolis... La pasta es uno de los alimentos más consumidos en los hogares españoles. Admite un sinfín de variaciones, pero a la hora de prepararla, existe un error muy común que expertos como el cocinero Jordi Cruz consideran «garrafal»: «En Italia jamás te lo perdonarían», asegura.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el chef, muy conocido por 'MasterChef' y con tres Estrellas Michelin, detalla varios fallos muy comunes a la hora de cocer la pasta. Pero entre ellos, uno que considera un sacrilegio: añadir aceite al agua hirviendo: «¿Lleva o no lleva aceite el agua de cocer la pasta? Nunca», afirma tajante.

La explicación es la siguiente: «Lo primero que hará es que la salsa resbale en esta pasta tan buena, que tiene unos surjitos pequeñitos a nivel microscópico, cuando es muy buena pasta, para que la salsa no resbale. Esos errores en Italia no os lo perdonarían nunca, o sea, que no los cometáis nunca», apunta.

Según el cocinero, el aceite no tiene cabida en el agua de cocción de la pasta. Tampoco hay que aromatizarla con laurel, ajo, orégano o condimentos similares. Al cocinero catalán le gusta mantener la pureza del sabor de la pasta: «Si no metemos nada, mejor» remarca.

'Mantecare'

Con respecto a la sal, Cruz aconseja no pasarse y recomienda usar unos 100 gramos de sal por cada 8 litros de agua. Asimismo, el televisivo chef desvela su secreto a la hora de elaborar platos de pasta, el 'mantecare', un método italiano tan básico como revolucionario para quien aún no lo ha incorporado a su rutina. «Queremos que la pasta y salsa sean uno, que se casen, que se liguen», afirma. «Y ahí es donde muchos fallan: en lugar de mezclarlo todo en el plato, la unión debe hacerse en la sartén», zanja.