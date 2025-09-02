Joaquín Sánchez y su mujer Susana confiesan a Pablo Motos con qué famosos harían un trío La pareja acudió a 'El Hormiguero' para presentar la segunda temporada de su programa 'Emparejados'

G. C. Martes, 2 de septiembre 2025, 22:23 | Actualizado 23:25h. Comenta Compartir

Joaquín Sánchez y su mujer Susana Saborido acudieron a 'El Hormiguero' para presentar la nueva temporada del programa 'Emparejados' y acabaron contando todo tipo de intimidades. Arrancaron la entrevista con la promoción a bombo y platillo con medio plató vestido del Betis. Sin «hacer spoiler», adelantaron que el primero de los seis capítulos tendrá como invitados a Bertín Osborne y su hija Alejandra este sábado.

El exfutbolista no pudo evitar contar alguno de sus chistes. Tienen una sección en la que la pareja invitada tiene que comer picante (muy picante) si no responden a las preguntas. «Lo que más picaba era una aceituna... horroroso», recordaba el matrimonio. «El postre prefiero no llegar», se reía el ex del Betis. Por ejemplo, si esquivan desvelar algunas «cosas íntimas sexuales», como el número de veces que se hace al día. «Una vez al día... No me lo creo. Como mucho una vez a la semana», ironizaba Susana. «Y si se acuerda que tiene marido», cogía el guante Joaquín.

También plantean a sus invitados si harían un trío. «El secreto de uno de ellos es que tiene que tener una relación abierta», explicaba la mujer del jugador. «Nosotros sí elegimos que podíamos hacer un trío. Con Jennifer López», bromeaba Joaquín. Y Susana cambió de tercera pata: «Yo lo haría con Brad Pitt».

Gases

«Son preguntas muy complicadas y por eso nosotros también jugamos. Si los invitados contestan, comemos nosotros. Y vamos subiendo así de nivel de picante», desgranaba el extremo. A mano tienen leche y yogur para soportar el picor. «El primero acabamos mal de verdad del estómago. Dijimos que había que bajar el nivel de picante a producción. Por la mañana, quemando las cortinas...», desvelaba el deportista.

Y acabaron hablando de la «tolerancia de pedos» en pareja. «Admito dos o tres. No una banda sonora toda la noche», zanjaba su mujer. «Únete y no te vayas al cuarto de invitados», solventaba Joaquín. También defendió que compartía «lo de dormir separado» y vaciló a su pareja con que «ronca suavecito». Acabaron sometiéndose a una ronda de las cosas que hacen juntos o separados y contando algunas anécdotas de su viaje a Japón para una nueva entrega de su otro programa, 'El capitán'.