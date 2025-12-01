El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Joaquín Sabina se despide para siempre con un emotivo mensaje: «Sin vosotros las canciones no existirían»

El cantante ofrece su último concierto en Madrid a sus 76 años

A.M.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:42

Un Movistar Arena abarrotado despidió anoche a Joaquín Sabina. El cantante de Úbeda ofreció su último concierto antes de bajarse para siempre de los escenarios. Con 76 años, y a punto de cumplir los 77, el artista cerró una etapa. Y lo hizo con emoción.

Sabina publicó un mensaje en sus redes sociales tras su último concierto en el que agradecía al público el cariño mostrado durante tantas décadas. «Ha sido un adiós enormemente agradecido», señaló.

«He ido viendo, al vivir y viajar, cómo han viajado y crecido mis canciones y yo con ellas. Y cómo han conseguido, de un modo misterioso, colarse en la memoria sentimental de varias generaciones», explicó el artista. «Todo eso tengo que agradecéroslo a vosotros, porque sin vosotros las canciones no existirían».

Sabina se despidió con un «gracias eternas» a todos aquellos que le han seguido durante más de 50 años. Su gira de despedida ha sido larga, al igual que su trayectoria. Con la cita de anoche su último tour 'Hola y adiós' cierra con 71 conciertos, entre los que figura el ofrecido recientemente en Bilbao. «71 despedidas. Gracias eternas por estos meses. Hasta siempre», escribió Sabina antes de poner punto final a su trayectoria musical.

