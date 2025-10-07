Joaquín Prat explota contra quienes atacan a Ana Alcalde (Barbie Gaza), la española más popular de la Flotilla La activista se ha hecho muy popular con sus vídeos en las redes sociales durante su trayecto hacia la Franja

Ana Alcalde, más conocida como Barbie Gaza en las redes sociales, se ha dado a conocer más que nunca durante su trayecto con la Flotilla por sus numerosos vídeos publicados en las redes sociales. De esta manera narraba las vivencias de los activistas que se dirigían por mar hacia la Franja con el objetivo de ayudar al pueblo palestino que sufre desde hace dos años los intensos bombardeos israelíes.

Pero al igual que Barbie Gaza contaba con numerosos seguidores, también los tenía en el lado contrario. Ayer estuvo en el programa 'El tiempo justo', de Telecinco, y le preguntó en directo a Joaquín Prat -el presentador- si había cobrado dinero por acudir al programa. El comunicador negó la mayor.

Era tal el mosqueo de Prat que, finalmente, explotó contra los que intentan difundir odio y mentiras en las redes sociales. «¿Sabes lo que pasa en este país? Que está tan polarizado que si defiendes la causa de los civiles palestinos que están siendo masacrados en la Franja de Gaza, parece que te pones del lado de Hamás. Y si entiendes que Israel tiene capacidad de reacción ante un ataque terrorista del que se cumplen dos años -los atentados del 7-O-, parece que te pones del lado de Israel...», denunció. «Yo es que echo de menos lo de ponernos del lado común», expresó el presentador.

Porque, al parecer, Prat también ha recibido críticas por entrevistar a Barbie Gaza: «Dicen 'oye que vas a entrevistar a la rubia de la Flotilla...' Señores que es una mujer se embarca un mes y deja a su familia y a su marido... me parece que lo justo es hablar con un poquito de calma de lo que habéis hecho. Compartas o no una reivindicación. Lo justo es respetarla».

Por su parte, Ana Alcalde denunció que los más críticos y los que se posicionan del lado israelí «deshumanizan» a los activistas que se han embarcado en la Flotilla.

