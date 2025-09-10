Joaquín Prat y Alexia Pla se casan El presentador quiere pasar por el altar el año que viene y no descarta volver a ser padre

A.M. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:12 Comenta Compartir

Joaquín Prat ha encontrado en Alexia Pla un pilar para su vida. Llevan tres años juntos y ahora planean pasar por el altar. La noticia la da la revista 'Hola', que ha conversado con el presentador de Telecinco. «Sí, le he pedido matrimonio», asegura, ilusionado. Al parecer, no es el único plan que tiene en mente. «Me gustaría ser padre con ella. Esto lo saben todos nuestros amigos».

El presentador de Telecinco está de enhorabuena. Estrenó el lunes su nuevo programa, 'El tiempo justo', en las tardes de la principal cadena de Mediaset y vive su mejor momento a nivel profesional. El grupo audiovisual ha apostado por él para intentar recuperar el liderazgo perdido en las audiencias en esta franja, y él está encantado con el reto.

Tendrá que competir con Sonsoles Ónega, que triunfa con su programa de actualidad en Antena 3. «Es mi amiga. Vamos a cenar a su casa. Luego, su pareja es amigo mío. En lo personal, todo es maravilloso, pero yo lo que quiero es ganar», afirma Prat.

A sus 50 años se ve «físicamente muy bien» aunque nota el peso del número: «Es que son 50… Ya tengo menos años por delante que lo que llevo por detrás. No creo que viva muchos años». Su próximo reto es «dejar el vaper», asegura.

Prat desvela que su pareja se fija en sus arrugas y le aconseja ponerse protección. Eso si, le molesta el término 'cincuentón'. «Lo de 'cincuentón' me toca las narices. Me parece muy injusto. Es un término acuñado hace 40 años y, entonces, los cincuentones no eran como los de ahora».

Temas

Audiencias