Jesus Vázquez está de celebración: «Sesenta años intensos con algunos momentos difíciles»

Apuntaba a veterinario, pero en tercero de carrera abandonó para comenzar Arte Dramático. Y en 1990, con 25 años, se estrenaba en Telecinco con mucho ritmo en 'La quinta marcha'. A partir de ahí, cine, música y más televisión. Una carrera envidiable en la que ha sabido saltar cualquier obstáculo. Jesús Vázquez ha cumplido el lunes, 9 de septiembre, 60 años y lo ha celebrado haciendo un recorrido a lo largo de su vida en imágenes acompañadas de una carta llena de reflexiones y agradecimientos.

«¡¡60 años!! ¿Pero en qué momento pasaron sesenta años? Pues sí, han pasado», comienza el presentador. «Sesenta años intensos con algunos momentos difíciles, pero con muchísimos más momentos buenos, alucinantes, increíbles, inolvidables, aventuras que nunca soñé que iba a vivir, experiencias que ni siquiera podía imaginar que iba a experimentar», reflexionaba. Tampoco ha querido perder la oportunidad de agradecer a las personas que le han apoyado durante estos años: «Gracias a tod@s los que os habéis cruzado en mi vida y me habéis regalado un cachito de la vuestra. Gracias por hacerme mejor, por ayudarme a ser quien soy. Gracias a tod@s los que estáis ahí mandándome vuestro cariño, acompañándome todos estos años de trabajo».

Una de las personas que ha estado a su lado durante más de veinte años es Roberto Cortés, su marido, al que conoció en 2001 durante las celebraciones del Día del Orgullo en Madrid. En cuanto se aprobó la ley del matrimonio igualitario, cuatro años después, no dudaron en darse el sí quiero en una ceremonia que ofició la que entonces era concejala socialista, Trinidad Jiménez. Pero Roberto no fue su primer amor. En una ocasión, Vázquez confesó que había tenido una pareja que se murió. En aquel momento en el que pensó que no volvería a enamorarse.

En los años 90 se vio envuelto en el escándalo del caso 'Arny'; años después se demostraría que nada tenía que ver con las acusaciones que le perseguían. En 2022, HBO publicó el documental 'Arny: historia de una infamia', en el que Jesús Vázquez por primera vez profundizó en cómo le había afectado a su vida personal y profesional, pese al dolor que le suponía recordarlo. «Estaba en mi mejor momento y fue entonces cuando llegó el mazazo... De repente suena el teléfono y me llama mi madre, angustiada, llorando, y me dice: 'Acaba de llamar un señor que dice que es de los juzgados de Sevilla, que si no te presentas mañana por la mañana, van a dictar una orden de busca y captura contra ti'», contó muy emocionado.

Un trágico capítulo de su vida al que se sumó la pérdida de su madre. «Murió muy joven, antes de tiempo. Lo llevo bien, pero... siempre me ha quedado esa cosa de que mi madre no me viera como estoy ahora. Eso me rompe el corazón. Me da rabia porque se fue en un momento malo y no se fue bien. Qué pena que no me vea ahora feliz, enamorado y bien», expresó.

A pesar de todo, Jesús Vázquez resurgió y se convirtió en uno de los presentadores de televisión más solicitados. 'Gran hermano: el debate' y la versión 'VIP', 'Hotel Glam', 'Operación Triunfo', 'Supervivientes', 'Bake off España' son tan solo unos pocos ejemplos de los más de 40 programas que ha presentado. El sábado estrenará 'Bailando con las Estrellas' en la que siempre ha sido su casa, Mediaset. Ahora, con 60 años, se siente «satisfecho de haber apurado cada instante para llegar aquí».