Unos minutos en el espacio, tres objetos personales a bordo... así será el viaje exprés de hoy de Jesús Calleja

Jesús Calleja viajará este martes al espacio y regresará pocos minutos después, en lo que será una aventura exprés en toda regla, y que se podrá seguir en directo desde las 15.45 horas en Telecinco. El despegue de la nave New Shepard, desde la base de Blue Origin en Texas, se producirá a las 16.30 horas en España y Calleja volverá a tocar tierra poco antes de las cinco de la tarde.

Durante el viaje de 11 minutos de duración, los astronautas se elevan más allá de la línea de Kármán (100 km/62 millas), el límite internacionalmente reconocido del espacio, y experimentan varios minutos de ingravidez, contemplando vistas de la Tierra a través de ventanas que ocupan más de un tercio de la superficie de la cápsula.

A continuación, el vehículo espacial entra en caída libre estable de regreso a la Tierra. Primero se desplegarán tres paracaídas de frenado y después se accionarán los principales. Justo antes de tocar tierra, un sistema de retropropulsión expulsa una nube de aire bajo la cápsula para crear un aterrizaje suave en el desierto de la zona oeste de Texas.

Itinerario del viaje de Calleja

¿Cómo será este viaje relámpago? Este es el itinerario:

- 16.30 horas en España: la nave New Shepard despega hacia el espacio.

La cápsula donde viaja Calleja se separa del propulsor a a unos 250.000 pies, es decir, 76 kilómetros.

- 16.40 horas: El vehículo espacial supera la línea de Kármán a 106.000 metros de altura.

Calleja disfruta de solo unos minutos de ingravidez antes de inciar el descenso. «LaTierra gira a 1.600 kilómetros por hora, si me entretengo, me salgo y acabo aterrizando en el Pacífico», cuenta en una entrevista a este periódico.

- 16.45 horas: La cápsula inicia automáticamente el viaje de regreso.

- 16.50 horas: La cápsula toca Tierra a poco más de tres kilómetros del punto de despegue.

Los tres objetos personales que se lleva Calleja al espacio

En la entrega final de la docuserie 'Calleja en el espacio', de la que ya se han emtido dos episodios en Cuatro, se revelarán las imágenes que de Jesús Calleja flotando en ingravidez dentro de la cápsula del New Shepard y contemplando la Tierra desde el espacio.

El aventurero leonés ha desvelado que no puede llevarse cecina de su tierra al espacio pero sí que llevará puestos los collares que le acompañan en sus expediciones desde que un monje tibetano se los regalase en Nepal. «Siempre me ha dado la sensación de que me han protegido», sostiene. Además, también se llevará una bandera de León y otra de España.

