Jesús Calleja avisa: «Un bulo gordo, un bulo chungo, a por él» El presentador de 'Volando voy' se ha cansado de las noticias falsas y ha decidido actuar con «la ley que siempre es implacable»

Jesús Calleja ha sorprendido, este martes por la tarde, con un alegato sobre los bulos. El leones, como tantas otras personas relevantes, es una víctima más de los generadores de noticias falsas. Pero el presentador de 'Volado voy' ha llegado al límite y ha tomado la decisión de actuar contra las personas que están detrás de estas 'fake news'. «He hecho una cosa nueva que no había hecho hasta ahora. Una amiga que tengo, abogada y que tiene un equipo de abogados expertos en este tipo de cosas, asegura que es facilísimo denunciar a un tipo que te hace un bulo. Cuando el bulo es bulo, es muy fácil localizar quién es el que lo ha hecho», avisa.

«Hola, amigos, me gustan a mí estos vídeos cuando uno hace reflexiones de las cosas que nos suceden», introduce Calleja. Explica que los bulos siempre han existido, pero desde que están las redes sociales, este fenómeno se ha vuelto «más intenso». El leonés argumenta que el anonimato permite un «caldo de cultivo» perfecto para que cualquiera que quiera inventarse algo.

Calleja se atreve a hacer dos perfiles sobre las personas que crean bulos. «Pues esta típica persona que es oscura, siniestra, que anda escondida, que nunca da la cara y que todas las cosas negativas que a él le pasan las vuelcan los demás. Luego están los bulos más organizados que obedecen a cuestiones políticas o los bulos que son económicos».

Bulos, el gran drama de las redes sociales...pero tenemos la ley que siempre es implacable, el caso es que no la usamos, y por primera vez en mi vida la usaré. Feliz por dejar en manos de la justicia a estos individuos pic.twitter.com/BFgKFOY5iv — Jesús Calleja (@JesusCalleja) August 19, 2025

«¿Y qué pasa cuando alguien se zampa un bulo y entra a la reproducción? Pues que hace reproducciones y el tipo que ha hecho el bulo se está forrando a cuenta de vosotros los que habéis entrado a la reproducción porque lo habéis creído y lo que estáis haciendo es convertiros en soldados de él», alerta.

Calleja pone como ejemplo un bulo que recorre el mundo digital sobre él en estos días en los que los incendios forestales están asolando varias provincias. «Dicen que tengo empresas de energías renovables y que estoy muy feliz porque se quemen los bosques, porque así ya puedo yo comprar esos terrenos y poner más placas solares. Para empezar, ya os digo yo que no tengo ninguna empresa de placas solares de nada».

En el caso de esa noticia falsa, el presentador ya ha tomado cartas en el asunto. «Este que ha soltado estas barbaridades ya está localizado y tendrá la pertinente denuncia que le va a caer, investigación y condena. Y es lo mejor, el escarmiento. Cuando alguien vea que le tocan el bolsillo y va a ser importante, pues verás cómo se le quita la tontunez de hacer estos bulos», y asegura que este solo es el primero y que a partir de ahora: «Un bulo gordo, un bulo chungo, a por él».