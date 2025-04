Jessica Bueno desvela las secuelas que arrastra tras su último embarazo: «Es algo que me afecta...» La modelo sevillana se sincera en redes sociales sobre un asunto que le acompleja

A.M. Sábado, 19 de abril 2025, 14:37 Comenta Compartir

Jessica Bueno ha compartido con sus seguidores de Instagram en las últimas horas un tema que le «preocupa bastante». Y es que la modelo sevillana, que está intentando retomar su actividad profesional, sufre diástasis abdominal y una hernia umbilical como secuelas de su último embarazo hace dos años.

«Me acompleja bastante porque no puedo trabajar el abdomen como me gustaría. La pared abdominal está abierta y, cuando como, viajo o tengo más estrés, se me inflama y parece que tengo tripa de embarazada», explica a una de sus seguidoras.

Bueno sopesa la opción de pasar por quirófano o incluso darse láser en la zona, al ser una técnica menos arriesgada que la de la operación. Reconoce que tiene «miedo» y que «tarde o temprano» tiene que ponerle una solución. La sevillana desvela que más allá de la apariencia física también le afecta a la hora de «hacer la digestión»: «A veces me da reflujo y siento dolor».

Antes de decidir si pasa o no por quirófano, la modelo ya ha iniciado un primer tratamiento para mejorar la apariencia de su abdomen. Cree que «hay que dejarse cuidar» y más en su actividad profesional. De hecho, recientemente decidió someterse a un cambio de prótesis mamarias 13 años después de implantárselas. «Después de los tres embarazos estaban regulín», reconocía, emocionada, ante sus seguidores.