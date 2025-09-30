Iván Rojo no conquista al público y se convierte en el primer expulsado de 'Operación Triunfo' Esta semana, los nominados son Max y Salma; Guille Toledano es el favorito

Marina León Martes, 30 de septiembre 2025, 00:13

La segunda gala de 'Operación Triunfo' ha estado cargada de emociones. Desde la euforia con la elección de Guille Toledano, que lo ha bordado con 'La Salvación' de Arde Bogotá, pasando por momentos algo amargos con la despedida de Iván Rojo, que no consiguió meterse al público en el bolsillo con su interpretación del éxito mundial de Bon Jovi, 'It's My Life'. «Los espectadores han decidido con el 84% de los votos que el concursante que debe seguir en la Academia sea Claudia Arenas». Así anunció Chenoa la continuidad de la triunfita, que se despidió de Iván entre lágrimas.

«Esto acaba de empezar, pero algún día también acabará. Intentad salir de aquí con una reflexión: cuánto he aprendido y qué bien me lo he pasado. Es muy complicado. Tenéis que aprender, pero daros márgenes». Leire Martínez fue la primera en lanzar este mensaje a los participantes tras las actuaciones.

Entre las actuaciones más destacadas de la noche, la de Olivia. Que interpretó junto a Salma y Laura 'If you could read my mind', de Gordon Lightfoo. «Ha sido increíble, enhorabuena de todo corazón. Llevo un rato buscando sinónimos de radiante, alucinante, deslumbrante... Cruza la pasarela», aseguró Guille Milkyway.

Leire Martínez decidió dejar la decisión de la continuidad de Max en manos del público y de los profesores. «Eso sí, valoramos muchísimo que esta noche has estado fuera de tu zona de confort». Lo mismo le sucedió a Salma. «Trabajas como nadie. Esta semana ha sido una montaña rusa. Eso sí, no te vuelvas a meter contigo misma, eres una tía estupenda. Hoy tus compañeras te lo han puesto muy difícil y es ahí cuando nuestras limitaciones quedan un poco más en evidencia. Así que esta noche no te vamos a decir que cruces». María Cruz y Crespo se sumaron a la lista de concursantes en duda.

Por su parte, Noemí Galera, directora de la Academia, puntualizó uno de los comentarios del jurado: «Nosotros no imponemos tonos, se pactan los con los concursantes», ha matizado. «Ha sido una gran gala y estamos muy satisfechos», señaló, antes de anunciar que habían decidido darle otra oportunidad a Crespo. legó el momento de decidir, y los concursantes salvaron a su compañera María Cruz de la nominación. Por lo que esta semana, Max y Salma estarán en la cuerda floja.