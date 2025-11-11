'La isla de las tentaciones' traspasa los límites: expulsa a una de las parejas más sosas y enciende todas las alarmas con un 'perreo' que traerá consecuencias Sandra Barneda y la organización toman una decisión inédita en la historia del programa

'La isla de las tentaciones' emitió este lunes el programa más surrealista de sus nueve ediciones. Por una parte, la organización decidió expulsar de manera fulminante a una de las parejas como castigo por el comportamiento del resto de concursantes. Una polémica decisión que sentó mal a parte de la audiencia y que muchos no entendieron. Casualmente los que se marcharon fueron dos que estaban pasando un tanto desapercibidos. Todo lo contrario que una de sus compañeras, que a la segunda noche ya ha invitado a su tentador a la cama, 'perrea' con él como si no hubiese un mañana y todo apunta a que puede ser la primera en saltarse los límites.

A Sandra Barneda este año se lo han puesto difícil. O al menos eso se vende de cara al espectador. Desde el salón se observa que los concursantes son rebeldes, se saltan las normas del programa y las broncas entre las parejas son cada vez más sonoras. Pero eso implica que la presentadora tenga que apretar los puños en más de una ocasión, ponerse seria y abroncar a los jóvenes. Y eso ella también lo borda.

Su papel como moderadora ha cogido fuerza en cada edición y el reality este año ha comenzado desmelenado. Así que este lunes, por orden de la organización, obligó a las protagonistas a decidir qué pareja se iba para casa. Segundo día y expulsión disciplinaria porque todos se saltaron las normas durante la ceremonia de collares y citas. Una de ellas, Almudena, pidió a sus compañeros que la seleccionaran, que no aguantaba más que su novio viviese rodeado de solteras. Pero sus compañeras escogieron a Nieves, que sí se estaba tentando, y ellos a Lorenzo, el novio de Nieves, que apenas se había dejado ver frente a la cámara.

El programa les citó en una hoguera con consecuencias. La pareja se reencontró y, como suele ser habitual, discutieron entre ambos. Ella le reprochó que él no hubiese tonteado con ninguna y a él le sentó mal que ella le criticase a sus espaldas. Pero el amor lo puede todo... o no. «Eres el amor de mi vida, sé que tengo muchos fallos, que tengo que cambiar muchas cosas, pero no quiero ser el culpable de todo», le dijo Lorenzo a Nieves. Ella, sin embargo, se pensó mucho la respuesta de si quería continuar con él. Tanto que el programa pospuso la decisión para el episodio de este martes.

Mientras, en las villas, la fiesta y el alcohol encendían el ambiente. En la casa de ellas, Claudia dio un paso más allá con Gerard. Después de una noche de bailoteo y 'perreo', la joven se llevó al tentador a su habitación para que le esperase mientras se cambiaba de atuendo. Se puso el bikini y la pareja se fue al jacuzzi. La temperatura fue 'in crescendo' y empezaron a darse todo tipo de besos y lengüetazos en el cuello. El novio de Claudia, en otra casa, continuaba con su acercamiento a Noelia aunque con un ritmo muy distinto al de su chica. Por la mañana llegaron los arrepentimientos y Claudia se levantó de la cama entre lágrimas. «Yo no soy así», repetía constantemente.