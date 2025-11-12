'La isla de las tentaciones' se repite más que el ajo: vuelven dos viejos conocidos y ya hay una primera pecadora La organización desvela en el adelanto del próximo programa la identidad de la pareja que sustituye a Lorenzo y Nieves, que se marchan a casa juntos a pesar de las dudas

'La isla de las tentaciones' prometió que su novena edición estaría marcada por parejas desconocidas... y así ha sido hasta que la organización ha tenido que tirar de la agenda para sustituir a Nieves y Lorenzo, los novios expulsados por sus compañeros previa exigencia del programa. Ya se conoce quiénes serán sus sustitutos y la noticia no sorprenderá a los fans.

Álvaro y Mayeli vuelven a la isla que el año pasado les llevó a la fama, aunque por ahora Telecinco solo ha confirmado la presencia del primero. En verano, cuando se grabó la novena edición de 'La isla de las tentaciones', se filtraron imágenes de ambos en el concurso. Ellos estaban juntos antes de poner rumbo a República Dominicana pero según el adelanto emitido anoche por el programa, Álvaro se presenta soltero a la hoguera de las chicas. Y sin rastro de Mayeli... ¿Habrá sorpresa? Hoy se verá a partir de las 21.45 horas en Telecinco.



Mientras tanto, en las villas la situación se ha ido de madre. Claudia, que se acercó desde el minuto uno a Gerard, ha completado con éxito su juego de tentación. Y eso que dicho papel le correspondía a él. La concursante se metió al jacuzzi con Gerard después de una noche intensita de música y barra libre y acabó besándose apasionadamente con el joven. Esta vez, al día siguiente no se arrepintió.

Hoy a la noche, Telecinco emitirá las primeras hogueras y Gilbert, el novio de Claudia, podrá ver las imágenes que, seguro, le dejarán sin dormir. Él tampoco se ha quedado corto estos días. Horas antes de que su novia se dejase llevar con un soltero, este invitó a su tentadora a su habitación, la tumbó en la cama y le realizó un buen masaje en la espalda. Claudia también verá esas imágenes y, a juzgar por el adelanto, saldrá muy tocada de la hoguera. «No me esperaba nada de esto...», dice entre lágrimas.

Su compañera Sandra, en cambio, sale completamente rebotada de la primera audiencia con su tocaya Barneda. La gaditana se muestra tan enfadada ante las cámaras que advierte de sus intenciones. «Le voy a decir a Andrea que me ponga mirando pa' Italia». La cara de Barneda, de sobra conocida para los espectadores, era un poema. Un tierra trágame que se repite edición tras edición pero que sigue manteniendo a la audiencia pegada cada noche al televisor. Ayer, 'La isla de las tentaciones' volvió a ser lo más visto del día en Telecinco.