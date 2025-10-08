'La Isla de las Tentaciones 9' recupera como soltero a uno de los novios de la primera edición

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Arranca la cuentra atrás para la vuelta del reality de Telecinco

A.M.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:47

La novena edición de 'La Isla de las Tentaciones' está a punto de comenzar. Este martes, la plataforma online de Telecinco, Mediaset Infinity, emitió para sus suscriptores el casting que la productora ha puetso en marcha esta temporada. Y entre los solteros que viajarán a República Dominicana se encuentra un viejo conocido.

Ismael Nicolás, exnovio de Andrea Gasca en la primera edición de 'La Isla de las Tentaciones', regresa a la villa como tentador. El murciano vuelve al programa cinco años después de su mala experiencia, cuando tuvo que compartir con toda la audiencia las imágenes en la que su novia le era infiel.

Ahora llega al reality con otra actitud. «Tengo ganas de soltarme, de disfrutar y de divertirme. (...) La verdad es que estoy muy ilusionado de estar aquí», confesó a las cámaras de Mediaset Infinity. El murciano hasta se atreve a lanzar un mensaje a los que serán los novios de esta edición: «El problema lo van a tener los chicos cuando me vean aparecer por allí, porque creo que nadie se lo espera».

Ismael también se permite el lujo de aconsejar a los que serán sus nuevos compañeros.... y, en un futuro, concursantes del reality: «Te diría que seas tú, que te dejes llevar, que fluyas, que te diviertas...».

Aún sin fecha de estreno para el primer episodio de 'La Isla de las Tentaciones', el programa del casting es el primero que emitirá en Mediaset Infinity. La segunda entrega será un reportaje sobre las parejas que concursarán y después llegará el primer capítulo del reality, ya en Telecinco y en abierto.

