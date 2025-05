Irene Villa sale en defensa de Frank Cuesta tras confesar sus mentiras: «No merece el acoso que está recibiendo»

S. O. Sábado, 17 de mayo 2025, 11:25 Comenta Compartir

El revuelo mediático que se ha desatado por el fraude de Frank Cuesta ha sido uno de los temas más comentados de la semana. El pasado martes, el expresentador y animalista, conocido popularmente como 'Frank de la Jungla', confesó que nunca había padecido cáncer y que tampoco tiene conocimientos profesionales de animales. «Ha sido todo parte un show que poco a poco se me ha ido yendo de las manos», señaló.

Sin embargo, después de su impactante confesión pública también ha recibido apoyos. Irene Villa ha salido en su defensa y ha afirmado que «no merece el acoso que está recibiendo». La escritora y deportista paraolímpica llegó a visitarle en Tailandia. En un artículo de opinión en 'La Razón', recuerda su visita al santuario en 2019. «Tenía las mejores condiciones para todo tipo de especies a las que alimentaba cada día, teniendo que atender también a tres niños y llevar comida a su exmujer que aún cumplía una injusta condena en una cárcel bastante lejana. Esto no es algo que me hayan contado, lo viví», asegura.

A su juicio, los ataques que ha recibido Cuesta son desproporcionados. «No sé quién ni por qué odia tanto a Frank Cuesta, pero no creo que merezca el acoso y derribo que está recibiendo. Menos aún sus tres hijos, criados con una buena educación y grandes valores humanos», agrega.

«He sido un personaje»

Francisco Javier Cuesta Ramos (León, 16 de octubre de 1971) se ha convertido en el nuevo ejemplo del auge y posterior descenso a los infiernos de una persona cegada por la fama. En su momento más álgido, se le llegó a considerar, incluso, el sucesor de Félix Rodríguez de la Fuente.

Sin embargo, hace unos días acusó a un amigo Chi de difundir unos audios en los que se podía escuchar a Frank hablando de envenenar a perros y gatos para que no entraran a su santuario. En otro vídeo en Youtube, quiso pedir perdón por acusar a Chi. «Quiero disculparme públicamente y asumo completamente la responsabilidad del 'hate' que le cayó tras mi detención. He de decir, lo primero, que he sido un personaje y poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema de mitomanía y ego», señaló.

Acto seguido soltó la bomba: «Ni soy veterinario ni soy herpetólogo, tengo conocimientos que no son básicos de animales, pero tampoco son profesionales», lanzó.