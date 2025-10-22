Irene Rosales rompe su silencio y desvela los secretos de su matrimonio con Kiko Rivera La todavía mujer del hijo de Isabel Pantoja asegura que «nunca» le ha sido infiel

La separación entre Irene Rosales y Kiko Rivera apunta a una serie televisada de la que ambas partes sacarán tajada. Al parecer, el DJ ya deja caer que no le «cuadran las fechas» del incipiente noviazgo de su todavía mujer con un empresario sevillano. Sobre todo, porque el hijo de Isabel Pantoja era conocedor de su existencia. Eran compañeros de gimnasio... y ahora son pareja. Pero Irene Rosales niega la mayor y lo hace en una entrevista con la revista 'Semana': «Nunca he sido infiel a Kiko».

La pareja anunció su separación a comienzos de septiembre y la semana pasada ya se publicaron las primeras fotos de su 'nueva ilusión'. Paseos en pareja, besos en plena calle... los novios no se escondían a pesar de la presencia de los paparazzis. Rosales explica que «Guillermo y yo solo somos dos personas adultas y sin compromisos que se están conociendo». Y al ser preguntada por su matrimonio es tajante: «A Kiko le he dado las explicaciones que creía necesarias».

Según su versión, la historia de amor con el hijo de Isabel Pantoja se trunca «porque he sido más madre que esposa». Del matrimonio, que ha durado más de una década, nacieron Ana y Carlota.

Guillermo, es un empresario sevillano de 41 años y es el CEO de Verde Green, una empresa de césped artificial. También es un apasionado al golf y al deporte, tal y como presume en sus redes sociales. Al parecer, y según apuntan los medios especializados en el corazón, el joven ya se habría mudado cerca de la casa que Irene compartía con Kiko Rivera.

La nueva pareja se conoce desde hace muchos años. Incluso la empresa que dirige el sevillano realizó una reforma en el domicilio de la familia Rivera-Rosales en 2020. Es decir, Kiko también conoce al empresario. El DJ se centra ahora en su nueva vida, en la música y alejado de la prensa. Se ha mudado a una espectacular vivienda muy cerca de donde residía con Irene. «He buscado una casa para que mis hijos la vivan, que cubra todas sus necesidades y que ellos también la sientan como su propia casa. Eso es lo más importante», explicaba el DJ hace unos días en un vídeo publicado en TikTok.

