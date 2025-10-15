Irene Rosales se deja ver con su nuevo novio un mes y medio después de romper con Kiko Rivera La exmujer del hijo de Isabel Pantoja se besa apasionadamente con un joven llamado Guillermo, apasionado al golf y CEO de una empresa de césped artificial

A.M. Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:16

Un mes y medio después de conocerse que Irene Rosales y Kiko Rivera ponían fin a su matrimonio, este miércoles las portadas de las revistas Lecturas y Semana amanecen con la imagen de la exmujer del DJ y su nuevo novio. En las fotografías se ve a la pareja pasear de la mano e incluso besándose apasionadamente.

Según detallan ambas publicaciones, Irene Rosales ya ha pasado página y ha dejado atrás su relación con el hijo de Isabel Pantoja. Su nueva ilusión se llama Guillermo, es un empresario sevillano de 41 años y es el CEO de Verde Green, una empresa de césped artificial. También es un apasionado al golf y al deporte, tal y como presume en sus redes sociales.

La pareja ha sido muy discreta en estas semanas. No se han escondido pero tampoco han presumido de amor. Guillermo, que también es padre separado, se convirtió en un apoyo fundamental para Irene tras su ruptura con Kiko y de la amistad ha surgido el amor entre ellos.

Guillermo e Irene se conocen desde hace muchos años. Incluso la empresa que dirige el sevillano realizó una reforma en el domicilio de la familia Rivera-Rosales en 2020. Es decir, Kiko también conoce al empresario.

Mientras, Kiko Rivera se centra en su nueva vida, centrado en la música y alejado de la prensa del corazón. Se ha mudado a una espectacular casa muy cerca de donde residía con Irene. «He buscado una casa para que mis hijos la vivan, que cubra todas sus necesidades y que ellos también la sientan como su propia casa. Eso es lo más importante», explicaba el DJ hace unos días en un vídeo publicado en TikTok.

Kiko e Irene se casaron en octubre de 2016, pero mantenían un noviazgo desde 2014 en el que tuvieron a su primera hija. Según desveló Rosales en la revista Lecturas desde el principio su relación estuvo marcada por la adicción a las drogas del productor musical y por sus problemas económicos. «Empecé con él en el peor momento de sus adicciones y con su problema de Hacienda pero me dio igual. He tenido mil motivos para dejarlo», afirmó.

Tal y como señala esta revista, el primogénito de Isabel Pantoja nunca quiso adquirir una vivienda en propiedad y prefirió vivir de alquiler. Rosales señaló que el DJ pensaba que si compraban una propiedad, ella le dejaría y se quedaría con la casa. Cuando Irene llegó a la vida de Kiko el joven estaba prácticamente en bancarrota. El propio DJ confesó en los medios que llegó a gastar «8 millones de euros en mala vida: fiestas, drogas y todo lo que está centro del círculo vicioso». La excolaboradora de Telecinco señaló que llegaron a cambiarse de casa en tres ocasiones por no poder pagar el alquiler_ «Cuando empecé con Kiko él no tenía nada y juntos hemos pasado épocas muy malas».