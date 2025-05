Ion Aramendi y María Amores llevan a su hijo mayor a su primer concierto: «Flipó mucho, pero yo más»

Marina León Martes, 13 de mayo 2025, 19:27 Comenta Compartir

Ion Aramendi y María Amores son unos verdaderos fanáticos de la música. El matrimonio comparte a menudo con sus seguidores uno de sus planes favoritos: ir de concierto. En esta ocasión, la cita ha sido todavía más especial porque han ido con Ion, de 12 años, el mayor de sus tres hijos. «Me acuerdo cuando era un bebé y decíamos, 'algún día iremos con él de concierto», escribe la influencer en sus historias de Instagram.

El día ha llegado y los tres han disfrutado del show que ofreció el lunes Dua Lipa en Madrid. «No está mal que tu primer concierto sea uno de esta mujer: @dualipa. Mi hijo Ion flipó mucho, pero yo más. Soy más consciente de lo que vi», escribe la creadora de contenido junto a una serie de imágenes y videos en las que se ve a padre e hijo emocionados y dándolo todo durante el espectáculo de la artista británica.

María Amores quiso ensalzar también el talento de la cantante. «Dua Lipa no es que cante, es CÓMO canta. Dua Lipa no es que baile, es CÓMO baila. Dua Lipa no es que luzca, es CÓMO lo luce. (Algunos modelitos que vistió ayer, en cualquier otro mortal lucirían mamarrachos, vulgares e inflamables)», añade. «No es de este planeta. Con un solo pestañeo es capaz de levantar un estadio o de matar a alguien de una convulsión letal. Es belleza en estado puro. En todas sus virtudes. Te deja hasta mal cuerpo de tanta perfección. Y no es envidia, es impacto. Como en su día se dijo de Lola Flores: 'No se la pierdan'·.