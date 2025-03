La intrahistoria de la ruptura entre Aitana y Sebastián Yatra

A. Mateos Miércoles, 12 de marzo 2025, 11:09 Comenta Compartir

«Hay cosas en la vida tan maravillosas y que las quieres tanto... pero a veces terminan, a veces se acaban, y no pasa nada». Aquellas palabras de Aitana en un concierto en pleno verano dispararon las alarmas entre sus seguidores, que llevaban días hablando de una posible ruptura con Sebastián Yatra. En el documental 'Metamorfosis', la cantante recupera ese momento y reconoce que sí, que en ese instante ya no estaban juntos y que aquel sentimiento iba en referencia al colombiano.

«Terminar una relación no es plato de buen gusto para nadie», asegura Aitana que además reconoce que «no sé estar sola». «Siempre tenía a alguien a quien contarle mis problemas más amorosos y eso ya no está. Me he acostumbrado a vivir de una forma y ahora me tengo que desacostumbrar, y estoy en ese proceso», dice a las cámaras.

La cantante retrasó lo máximo posible el anuncio de su ruptura, a pesar de que trató de contarlo antes. Fue su manager quien le prohibió decirlo en público. «Es tu show no tienes que dar explicaciones». Y cuando Aitana aludió a las preguntas de la prensa sobre el tema, Nuria le recalcó que estas iban a repetirse «todo el verano». De ahí que se 'tragase' la noticia y explotase en pleno concierto.

Aitana aprovechó la ruptura para disfrutar de unos días con las amigas en las aguas de Ibiza. Allí alquilaron una casa y disfrutaron de numerosos paseos en barco. Pero también hablaron del tema del momento: su ruptura con Yatra. Y bromearon sobre todos los novios que le echaron a Aitana en aquellas semanas.

De hecho, en un momento del documental, ella y sus amigas se van a una tienda de Ibiza a comprar las revistas de la prensa del corazón y desmienten cada una de las imágenes: «Esta foto es del año pasado, y esta es de un amigo... Nada, nada...».

En otro momento, la catalana recuerda sus palabras en Los Ángeles, durante el primer capítulo del documental, sobre su futuro con Sebastián Yatra. «Muy probablemente cuando salga este documental ya no vamos a estar juntos...», dijo entonces. Palabras que meses después se confirmaron: «Pues no, ya no estamos juntos».

La historia de amor de Sebastián Yatra y Aitana es una montaña rusa constante. Después de un año de relación ambos decidieron darse un tiempo a finales de 2023. En ese momento estaban grabando Akureyri, la canción que cantaron juntos en modo colaboración, y en el documental retornan a aquellos días de grabación y recuerdan lo sucedido: «Empezamos la canción estando juntos y la terminamos no estándolo. Fue duro, pero el mensaje que queríamos dar con la canción es que da igual que a veces no llegues a la meta que tienes establecida en la vida si disfrutas del camino».