La insólita respuesta de Rosalía a la pregunta de sexo en 'La Revuelta'
La artista catalana no tuvo reparos en desvelar cómo es su actual actividad sexual
G. Cuesta
Martes, 11 de noviembre 2025, 08:13
La visita de Rosalía a 'La Revuelta', cómo no, tuvo como colofón las preguntas clásicas del programa. La artista, que presentó su último disco 'Lux' y provocó una auténtica revolución en el programa de TVE, no se libró.
«¿Dinero en el banco?», le preguntó Broncano. Sin embargo, no dio dato alguno. «Invierto mucho... pero no me puedo quejar. Prefiero otra pregunta», lanzó. Sobre las relaciones sexuales en el último mes, sí hubo número. La catalana lleva un tiempo sin pareja conocida. Sus noviazgos con C. Tangana y Rauw Alejandro son algunas de sus relaciones más conocidas, al igual que la que mantuvo con el actor Jeremy Allen White, con quien estuvo hasta 2024. A ellos se suman la actriz Hunter Schaffer, con quien Rosalía habría tenido una aventura.
Sin entrar en detalle, Rosalía no tuvo reparos en desvelar su actual actividad sexual. «Cero bajo cero. Va por épocas, pero ahora llevo una época de celibato. Cuando tengo trabajo y estrés, mi libido baja mucho. Me afecta», explicó.
No sabemos qué puntuación recibe despertarse de un sueño con la sensación de haber tenido un orgasmo 🤔 #LaRevuelta pic.twitter.com/fkmwKGzE2V— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 10, 2025
Sin embargo, no estaba todo dicho. «Ayer tuve un sueño muy curioso», soltó. «Tienes toda nuestra atención», le contestó el humorista jienense visiblemente sorprendido. Fue entonces cuando la cantante ofreció una respuesta nunca antes vista en el programa. «Ayer me desperté... viniéndome», comenzó a decir. «¿Qué?», lanzó Broncano que no daba crédito. «Me desperté con la sensación de acabar de tener un orgasmo... no sé si eso cuenta eso», detalló Rosalía. «Hay que establecer una nueva categoría porque esto nunca había pasado», apuntó Broncano.