#Inmyfeelings, el nuevo reto viral que puede acabar con una multa Dulceida realiza el reto 'In my feelings'. / Instagram Bajar de un coche en marcha para bailar el nuevo éxito del rapero Drake; el nuevo fenómeno que arrasa en las redes es peligroso y motivo de denuncia SILVIA CANTERA Miércoles, 25 julio 2018, 10:02

Poner en el coche 'In my feelings', quitarse el cinturón de seguridad, abrir la puerta del copiloto y bajarse en marcha para bailar bailar al ritmo del nuevo éxito del rapero Drake mientras el coche avanza con la puerta del copiloto abierta de par en par. Esta temeraria secuencia se ha repetido miles de veces. Comenzó en Estados Unidos, pero el reto viral que se ha puesto de moda este verano está llegando ya a España. Si saltar de un vehículo en marcha no fuera una maniobra lo suficientemente peligrosa, a menudo el encargado de grabar es el propio conductor.

¿Y de dónde viene esta moda que arrasa en las redes sociales? El humorista estadounidense Shiggy decidió grabarse haciendo un simpático baile mientras sonaba el tema 'In my feelings' y colgó el vídeo en su cuenta de Instagram. Los primeros imitadores se limitaron a reproducir sus movimientos, pero con el tiempo se ha convertido en un reto que implica bajarse previamente de un coche en marcha.

El reto está adquiriendo tanta popularidad que los Mossos d'Esquadra se han visto obligados a pronunciarse al respecto para alertar de su peligrosidad. También a través de las redes sociales, el cuerpo policial catalán ha querido remarcar que grabar este tipo de vídeos puede ser sinónimo de una denuncia. Además de ser un peligro para quienes lo practican, sus protagonistas se arriesgan a recibir una multa.

⚠ Fer un repte com #InMyFeelingsChallenge pot acabar en denúncia

⛔ Gravar amb el mòbil mentre condueixes

⛔ Conduir sense parar atenció

⛔ Descordar-se el cinturó en circulació

⛔ Posar en perill a tercers

‼ La seguretat viària NO és cap joc pic.twitter.com/iJjKQ4d1fq — Mossos (@mossos) 20 de julio de 2018

Grabar el reto que arrasa en las redes es peligroso por cuatro motivos que enumeran los Mossos d'Esquadra: grabar con el móvil mientras conduces, conducir sin prestar atención, quitarse el cinturón de seguridad en circulación y poner en peligro a terceras personas. El cuerpo policial advierte de que «la seguridad vial no es ningún juego».

Sin embargo, la moda de grabarse bailando este tema está empezando a ser seguida por algunos famosos. Uno de los vídeos más impresionantes es el publicado por el actor Will Smith en lo alto del icónico Puente de las Cadenas en Budapest. El dj Steve Aoki ha optado por grabarse en el mar. En España, las 'influencers' Dulceida y Laura Escanes no se han resistido a bailar tras bajarse de un coche en marcha. Eso sí, Dulceida puntualiza que fue grabada por desde el asiento trasero del coche, a 2km/h y en un campo en el que no había vehículos. Ambas llaman a la precaución: «No me imitéis».