Las ingeniosas respuestas de los niños sobre cómo se elige al nuevo Papa: «El que se sepa todas las canciones de misa»

Marina León Jueves, 8 de mayo 2025, 10:56

La elección del nuevo Papa mantiene en vilo a millones de fieles. Tras la primera votación del cónclave, que se saldó con la fumata negra, continúa el proceso para conocer la identidad del próximo obispo de Roma tras el fallecimiento el 21 de abril del Papa Francisco. En torno a este evento único giran un sinfín de opiniones, dudas, listas de favoritos... pero ¿qué piensan los niños sobre el cónclave?

El periodista Jimeno ha reunido a un grupo de alumnos de un colegio de Madrid para su sección 'Los niños y Jimeno', del programa '¡Buenos días, Javi y Mar!', en Cadena 100, y les ha preguntado sobre lo que está ocurriendo estos días en la Capilla Sixtina. En cuanto a cómo se elige al nuevo Papa, lo tienen claro: «con cariño, no se van a poner a discutir», afirma uno de ellos. «Van a entrar a una misma para presentar al Papa nuevo y se tiene que saber todas las canciones de misa», explica otro.

«Se comenta que se hace con el cónclave», indica el periodista. «Yo creo que no lo hacen con clave, lo hacen con curas», dice una niña, desatando las carcajadas de reportero. Otro de los entrevistados opina que el nuevo pontífice será «el que rece con más sentimiento». «¿Y eso cómo lo demuestran?», pregunta Jimeno. «Les hacen un examen», responde su interlocutor y detalla las preguntas del cuestionario: «¿Cómo se llama Dios? ¿Cómo murió Dios? ¿Quién mató a Dios?».

Tras responder a las principales preguntas, alguno de los niños no está de acuerdo con la opinión de sus compañeros. «Yo creo que se elige con una carrera de curas y gana el que llega el último, porque los últimos serán los primeros», subraya uno de ellos. «¿Cómo saben quién es el mejor candidato para ser Papa?», lanza Jimeno. «Creo que se nota, por la ilusión», opina una niña. «El que tenga buena letra, porque si tiene mala letra no nos enteramos», añade otra. Por último, el comunicador quiere saber cómo les gustaría que fuese el nuevo pontífice: «Cristiano, porque si no va a ser un lío», concluyen.