La influencer vizcaína Andrea Sesma anuncia la muerte de su padre con un emotivo mensaje

Aunque no ha dado detalles sobre la causa del fallecimiento, la joven bilbaína ha compartido que aún se encuentra en el proceso de encontrar «calma dentro del dolor»

Rochell De Oro

Lunes, 18 de agosto 2025, 16:11

La influencer vizcaína Andrea Sesma atraviesa uno de los momentos más duros de su vida personal. A través de sus redes sociales, ha comunicado el fallecimiento de su padre con un conmovedor mensaje que ha tocado el corazón de miles de seguidores.

«No sé explicar el dolor tan desgarrador que siento a cada amanecer cuando me doy cuenta de que todo esto no es una pesadilla», escribía Sesma, acompañando sus palabras con varias fotografías que muestran la relación que mantenía con su padre, así como el vínculo especial que este tenía con sus nietos.

En el emotivo homenaje, la vizcaína deja claro que no piensa decirle adiós. «No quiero despedirme de ti, y no lo haré. Porque las personas solo mueren si se las olvida, y yo recordándote cada día te mantendré vivo. Prometo hablar de ti a tus nietos hasta el fin de mis días aita».

Aunque no se ha dado detalles sobre la causa del fallecimiento, la joven bilbaína ha compartido que aún se encuentra en el proceso de encontrar «calma dentro del dolor». «Estés donde estés siempre estarás conmigo, con nosotros. Te honraré hasta mi último suspiro... Te quiero Aita, te quiero campeón», concluía su mensaje.

La publicación ha sido ampliamente comentada y compartida, recibiendo numerosas muestras de cariño y apoyo por parte de sus seguidores, quienes han querido acompañarla en este difícil momento.

