Una influencer que vive en EE UU vuelve a España tras ser diagnosticada de cáncer: «La sanidad allí es lamentable»

Nuria Calvo y Sebastián Méndez, conocidos en las redes sociales como @nurycalvo y @sn.chanllenge, hace tres años emprendieron la aventura de sus vidas mudándose a Estados Unidos con su familia. Durante ese tiempo han contado las diferencias entre la forma de vida en tierras norteamericanas y España. Seguramente, no pensaron nunca que tendrían que comparar cómo funciona la sanidad en ambos países. Y menos todavía, que volverían a su tierra precisamente por sus problemas de salud. Algo que ha generado muchísimas reacciones negativas en las redes sociales.

Recientemente a Nuria le han diagnosticado cáncer de mama. Un proceso del que han hecho partícipes a todos sus seguidores. Hace varios meses aproximadamente, publicaban un vídeo en el que mostraba cómo era el proceso de someterse a una operación en Estados Unidos. En esa intervención le iban a extirpar un bulto del pecho, que finalmente resultó ser un carcinoma. Por suerte, como ella misma ha dicho: «Soy afortunada porque está en un estado muy inicial». Pero lo que parecía que solo iba a ser elegir entre dos tratamientos, acabó siendo un periplo para obtener un diagnóstico exacto.

«Desde el 27 de noviembre que me diagnosticaron el cáncer de mama, me han dado tres diagnósticos diferentes», explicaba Nuria. Lo que no pensaron, ni ella ni su marido, es que lo más difícil serían las gestiones con el seguro médico. En medio de esos trámites publicaron un vídeo que titularon 'Lamentable sanidad en EE UU'. Y es que la española no conseguía que le aprobasen una resonancia con contraste que era imprescindible para hacer un diagnóstico. «Te tratan como si fueras un cliente y no un paciente. Se olvidan de la parte humana». Tras varias semanas de insistencia e informes médicos, consiguió que le hiciesen la prueba sin tener que pagar los 650 dólares que cuesta allí.

A pesar de que la prueba tuvo unos resultados positivos, que indicaban que su cáncer no se había extendido, el matrimonio ha tenido que tomar una difícil decisión. «Teníamos muchas ilusiones, pero ha venido la enfermedad de Nuria y con la salud no se juega», comenzaba Sebastián en un vídeo. «Nos volvemos a España», anunciaban. Tras esta noticia, entre sus seguidores se montaba un gran revuelo. Por un lado, muchos mensajes de apoyo, pero por otro, muchos llenos de odio que reprochaban a la familia que volviesen a su tierra solo porque la sanidad es gratuita.

Unos reproches que han obligado a Nuria y Sebastian a justificar su regreso. «Somos españoles. Llevamos 3 años viviendo en EE UU, pero pagando impuestos en España. Donde tenemos nuestra casa y a nuestra familia». Además añaden que, aparte de haber pagado impuestos, también tienen un seguro sanitario privado que cubriría el tratamiento que va a recibir. «Volvemos a España porque nuestro entorno de confort está allí».

Los mensajes que han recibido han sido muy duros: «Espero que no salgas del hospital si no es en una caja de madera». «Ahora a tratarse en España. Una sanidad pagada con lo que hemos cotizado los que trabajamos aquí», «En EE UU vivir bien, pero enfermar mal» o «Mejor iros a Argentina que allí también os quieren», son algunas de las cosas que ha tenido que leer la pareja. Evidentemente, esto no va a cambiar sus planes. Sin tener todavía una fecha exacta, la familia al completo regresará a su tierra próximamante.